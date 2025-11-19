  • Delo d.o.o.
NA KOŽO

Kolumna Lovra Kastelica: Smrt iz usmiljenja

»Vsako življenje ima smisel, in o tem se mi res ne da razpravljati!«
 FOTO: Guliver/Thinkstock 
 FOTO: Guliver/Thinkstock 
Lovro Kastelic
 19. 11. 2025 | 22:25
2:54
A+A-

Nekoč je bil tisti del stavbe UKC rezerviran samo za bolnike pripornike. Šele pozneje so v njem uredili triposteljno sobo, v kateri so ležali bolniki v globoki nezavesti. Na sredinski postelji je nekdo tako spal že peto leto. Na postelji ob oknu – ni bilo nikogar.

Ravno so odnesli Jožeta Šuštaršiča, ki je na njej ležal kar devet let in veljal za poosebljenje moči pa tudi nemoči takratne medicine. Nad njegovo usodo je bdel tudi vodilni nevrokirurg, dr. Milan Žumer. Po Šuštaršičevi smrti ga je novinar vprašal: »Povejte, ali ne bi bilo umestno skrajšati tega životarjenja, rešiti svojce negotovosti, prihraniti stroške in trud, skratka, pospešiti smrt?«

»To vprašanje odklanjam,« mu je odgovoril, »saj odklanjam evtanazijo kot zdravnik in kot človek, tako kot odklanjam zločin.«

»Pa kakšen smisel ima sploh to dolgoletno življenje v nezavesti?«

Nakar je imel Žumer vsega dovolj: »Vsako življenje ima smisel, in o tem se mi res ne da razpravljati!«

Pol stoletja prej so Rusi, takrat vodilni v navdušenju nad ubojem iz usmiljenja, uresničili Platonovo misel – bolje je neozdravljivega pustiti, da umre, kakor pa mu podaljšati življenje, na ekonomsko škodo skupnosti – in v svoj kazenski zakonik zapisali: »Jemanje življenja iz sočutja, na izrecno zahtevo žrtve, ni kaznivo.« Šele vsemogoče zlorabe, ki si jih je privoščila ta slovanska duša, so potem skrajšale obstanek temu zakonu.

Odpeljali so jih samo zato, ker so bili v breme družbi.

A da ne bo pomote: ne le v Rusiji, tudi drugod po Evropi so bili vse bolj naklonjeni – tej milostni smrti. In če bi šlo takrat vse lepo skozi, se nam v Sloveniji ne bi bilo treba šele stoletje pozneje tako na široko pogovarjati o evtanaziji, pa ni šlo, saj je vse zagovornike prehitel ta zloglasni nacistični zakon, zaradi katerega je 9. junija 1941 iz Slovenije odpeljalo tudi 23 avtobusov s 583 žrtvami – nacističnega programa evtanazije (Aktion T4). Odpeljali so jih samo zato, ker so bili duševno bolni in onemogli; ker so bili v breme družbi. Odpeljali so jih v evtanazijski zavod Hartheim pri Linzu ter jih v plinski celici pri priči usmrtili.

Tudi v Sloveniji, kjer imamo že tako najvišjo stopnjo samomorov v EU, kjer za povrh ne znamo pokopati lastnih žrtev in kjer nimamo urejenega sistema dolgotrajne oskrbe, bi pomoč pri prostovoljnem končanju življenja uzakonili že veliko prej, če seveda ne bi bilo tega zakona iz leta 1939, ki je potem za dolgo zamašil usta vsem pristašem evtanazije, njegova senca pa visi še vedno – tudi nad slovenskim svetom.

