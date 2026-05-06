  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NA KOŽO

Kolumna Lovra Kastelica: Svinjske polovice

Zadnjič so prav zaradi prascev raje za debelih enajst ur zaprli primorsko avtocesto, kot pa da bi zagotovili normalno pretočnost.
Fotografija je simbolična. FOTO: Mavric Pivk
Fotografija je simbolična. FOTO: Mavric Pivk
Lovro Kastelic
 6. 5. 2026 | 22:25
3:03
A+A-

Včasih se je vse pojedlo. Tako je bilo tudi v Brdih. Svet takrat še ni bil izbirčen. Bric, na primer, je vtaknil prasca, ma, prav povsod: je bil v mineštri, v župi, z jajcem … Sebastjan Mavrič mi je pravil, da pri njih obstaja rek, ki pravi takole: »Če prasec ne stopi v jed, potem ni nič.« Ni rekel prašič, rekel je prasec. V bistvu je to žival povzdignil v višave. Pri njih, pa ne samo pri njih, se je namreč že od nekdaj uporabilo vse, od kosti, kože, celo dlak, nič se ni metalo proč. Ne pa kot danes, ko marsikaterega prašička uporabimo samo še za pršut, ostalo pa zavržemo?! Nekoč bi bil to največji možni greh, sploh ker je bila svojčas, pa ne samo tam, resnično ena velika mižerija. Zaradi katere so njihovi predniki resda izdelovali pršute, a ne zase, pač pa za prodajo v Italijo, da so si lahko potem kupili – novega prasca. In preživeli.

Včasih se je vse pojedlo. Svet takrat še ni bil izbirčen.

Danes je vse drugače. Danes je slovensko svinjino že tako težko dobiti, da postaja že prava dragocenost. O čemer smo se prepričali, ko so zadnjič prav zaradi prascev raje za debelih enajst ur zaprli primorsko avtocesto, kot pa da bi zagotovili normalno pretočnost. »Pretovor je potrebno narediti na roke, saj gre za svinjske polovice in ni možno kar z mehanizacijo!« so pojasnjevali pristojni. Ker je postala svinjina že takšen zaklad, so si naši vzeli čas in kar sedem ur pretovarjali ter s tal pobirali naokoli razmetane polovice, ki jih je pri Postojni pometalo iz prevrnjenega tovornjaka. Ker naj bi šlo za 20-tonski tovor, so morali najti in pobrati približno 450 svinjskih polovic. Eno na minuto.

Tako precizno in počasi so pobirali najbrž tudi zaradi podatka, da je naša samopreskrba s svinjino le še 30-odstotna. Da proizvedemo precej manj svinjine, kot pa jo porabimo, je prispevalo tudi prepričanje, da je svinjsko preveč mastno in da ni zdravo. Pa čeprav so naše none celo življenje cvrle na svinjski masti in ne na drugih oblikah maščob. In preživele. Zapis, ki je pred vami, nastaja za jedilno mizo. Ura je ena zjutraj in vsi okoli mene že spijo. Edina luč, ki še gori, je v kuhinji. Opazim, da mi pogled vse bolj uhaja ravno tja. Ko opazim, da opazujem tisto belo plastično kanglo z zelenim pokrovom in ročajem, se zdrznem. Gre namreč za kanglo svinjske masti.

Podarila nam jo je tašča.

Pozabil sem jo dati v hladilnik.

Več iz teme

hranasvinjinaprašičiavtocestazapora
ZADNJE NOVICE
22:25
Novice  |  Kolumne
NA KOŽO

Kolumna Lovra Kastelica: Svinjske polovice

Zadnjič so prav zaradi prascev raje za debelih enajst ur zaprli primorsko avtocesto, kot pa da bi zagotovili normalno pretočnost.
Lovro Kastelic6. 5. 2026 | 22:25
21:51
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
GROZLJIVKA PRI SOSEDIH

Kuhar Alen M. brutalno pretepel in posilil brazilsko državljanko

Čeprav ji je za kratek čas uspelo pobegniti iz avtomobila in poklicati na pomoč, jo je dohitel.
6. 5. 2026 | 21:51
21:31
Lifestyle  |  Stil
KUHINJSKI APARATI

Mnogi aparati so bolj kot ne modna muha, preverite, katere pa se res splača kupiti

Fritezo, kuhalnik za riž ali napravo za peko pokovke nas večina kupi z najboljšimi nameni, a se pogosto zgodi, da po kakem mesecu obležijo v omari.
6. 5. 2026 | 21:31
21:29
Bulvar  |  Glasba in film
PRAVI HIT

Hudičevka v Pradi 2 že podira rekorde, v kino derejo predvsem ... (FOTO)

Najboljši premierni vikend za film igralke Meryl Streep.
6. 5. 2026 | 21:29
21:10
Novice  |  Slovenija
ŠUBIČEVA 4

Bo pri Stevanoviću v četrtek burno? Čaka se odgovor ali so z Janšo ali ne ...

Vodje poslanskih skupin bodo dogovor o ustanoviti delovnih teles in razrezu mest v njih med poslanskimi skupinami poskušali doseči že na jutrišnjem posvetu pri predsedniku DZ.
6. 5. 2026 | 21:10
21:01
Šport  |  Športni trači
POŠKODOVAN

Dončić odkrito: »Ne vem, če ljudje razumejo, kako težko mi je« (VIDEO)

Slovenski košarkarski zvezdnik je poudaril, da dela vse za čimprejšnjo vrnitev na parket. V četrtek bo od poškodbe minilo pet tednov.
6. 5. 2026 | 21:01

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
V TRENDU

Elegantni čevlji, ki dopolnijo poslovni in večerni videz

Pravi par čevljev je pogosto tisti detajl, ki določi celoten vtis, v službi in ob posebnih priložnostih.
Promo Slovenske novice6. 5. 2026 | 15:29
Promo
Lifestyle  |  Izlet
FESTIVAL LJUBLJANA

Spektakel, ki prebuja prestolnico

V okviru 74. Ljubljana Festivala se bo Gallusova dvorana Cankarjevega doma ob koncu avgusta prelevila v prizorišče vrhunskega simfoničnega dialoga.
5. 5. 2026 | 11:01
Promo
Razno
NASVETI

Zakaj so motoristi vedno znova v nevarnosti?

Razmišljate o tem, da bi postali motorist? Ta odločitev zahteva premislek, nato pa tudi pravo pripravo, opremo in ustrezno zaščito.
Promo Slovenske novice5. 5. 2026 | 13:17
Promo
Lifestyle  |  Stil
ELEKTRIČNI AVTOMOBILI

Novinec iz Vietnama izziva avtomobilske velikane

VinFast, mlada vietnamska avtomobilska znamka, stavi na električno mobilnost, dolgo garancijo in samozavesten vstop na evropski trg.
5. 5. 2026 | 14:15
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
V TRENDU

Elegantni čevlji, ki dopolnijo poslovni in večerni videz

Pravi par čevljev je pogosto tisti detajl, ki določi celoten vtis, v službi in ob posebnih priložnostih.
Promo Slovenske novice6. 5. 2026 | 15:29
Promo
Lifestyle  |  Izlet
FESTIVAL LJUBLJANA

Spektakel, ki prebuja prestolnico

V okviru 74. Ljubljana Festivala se bo Gallusova dvorana Cankarjevega doma ob koncu avgusta prelevila v prizorišče vrhunskega simfoničnega dialoga.
5. 5. 2026 | 11:01
Promo
Razno
NASVETI

Zakaj so motoristi vedno znova v nevarnosti?

Razmišljate o tem, da bi postali motorist? Ta odločitev zahteva premislek, nato pa tudi pravo pripravo, opremo in ustrezno zaščito.
Promo Slovenske novice5. 5. 2026 | 13:17
Promo
Lifestyle  |  Stil
ELEKTRIČNI AVTOMOBILI

Novinec iz Vietnama izziva avtomobilske velikane

VinFast, mlada vietnamska avtomobilska znamka, stavi na električno mobilnost, dolgo garancijo in samozavesten vstop na evropski trg.
5. 5. 2026 | 14:15
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
REVMA

Kako s fizioterapijo ublažiti revmo?

Bolečine v sklepih in okorelost niso le znaki staranja, lahko gre za revmatsko bolezen. Kako jo prepoznati in zakaj je fizioterapija korak k boljšemu življenju?
5. 5. 2026 | 09:00
Promo
Lifestyle  |  Stil
VELIK DOSEŽEK

Slovenska inovacija, ki prinaša novo raven bivalnega udobja

Pametni sistem prezračevanja samodejno uravnava vlago, CO₂ in temperaturo ter izboljšuje kakovost zraka v domu.
6. 5. 2026 | 10:48
Promo
Lifestyle  |  Izlet
LJUBLJANSKI GRAD

Ko zgodovina Ljubljane zaživi na krožniku

Pozabite na klasične oglede znamenitosti. Na Ljubljanskem gradu vas čaka doživetje, na katerem se zgodovina ne bere, temveč okuša.
5. 5. 2026 | 09:21
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Poklicne šole pred veliko spremembo (video)

Poklicno izobraževanje pri nas je pred velikimi spremembami, ki bodo odločale o tem, ali bo sistem ostal na robu zanimanja mladih ali pa bo postal ključni motor razvoja znanja, kadrov in prihodnosti naše družbe.
5. 5. 2026 | 09:50
Promo
Novice  |  Slovenija
MLADI PODJETNIKI

Slovenska agencija za mlade išče prav vas!

Slovenska agencija za mlade in Impact Hub Slovenia naznanjata začetek že 6. sezone mednarodnega programa Social Impact Award v Sloveniji.
4. 5. 2026 | 09:49
Promo
Novice  |  Slovenija
ZMAGUJEMO SKUPAJ

Najboljši slovenski kolesar in gradbišče?

Podpora športu in izobraževanju razkriva, kako nastajajo dolgoročni rezultati skozi znanje, sodelovanje in premišljeno delo.
4. 5. 2026 | 09:34
Promo
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Investicijska priložnost za nakup nepremičnin Pošte Slovenije na javni dražbi

V maju razpisanih 12 spletnih javnih dražb za poslovne nepremičnine v lasti Pošte Slovenije
Promo Slovenske novice4. 5. 2026 | 09:25
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Nakup, gradnja ali prenova?

Odločitve, povezane z domom, niso nikoli preproste. Naj gre za iskanje stanovanja, načrtovanje gradnje hiše ali celovito prenovo obstoječega doma, vprašanj je veliko.
Promo Slovenske novice29. 4. 2026 | 11:42
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PREVERITE

Do izplačila škode v nekaj korakih

Kako urediti avtomobilsko zavarovanje v nekaj minutah?
29. 4. 2026 | 15:30
Promo
Novice  |  Slovenija
USPEŠNE PODJETNIŠKE ZGODBE

Slovenci končno unovčili svoje ideje

Naša država ima znanje, ima inovacije in ima podjetja, ki dokazujejo, da lahko uspejo globalno. Da bi bilo uspešnih zgodb še več, potrebujemo primerno okolje.
Promo Slovenske novice6. 5. 2026 | 09:03
Promo
Novice  |  Slovenija
KREDIT

Velik nakup, prazen račun? Slovenci vse pogosteje izberejo to pot

V vsakdanjem življenju se pogosto dogaja, da nas presenetijo nenačrtovani stroški ali pa se naše trenutne potrebe spremenijo.
4. 5. 2026 | 10:10
Promo
Novice  |  Slovenija
HOFER

Zgodba podjetnice: ta trgovec je verjel v njen izdelek

Ko je Natalija Ogorevc doma pripravljala svoje prve granole, si ni predstavljala, da bo njena ideja nekoč pristala na policah trgovin po vsej Sloveniji.
6. 5. 2026 | 11:58
Novice  |  Slovenija
PODKAST

Česa se boji Evropa?

Preverite, zakaj Evropa noče več, da njeni podatki živijo drugje.
6. 5. 2026 | 15:04
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

Matične celice: nove možnosti regenerativnega zdravljenja

Članek predstavlja sodobne pristope zdravljenja z matičnimi celicami v ortopediji.
Promo Delo4. 5. 2026 | 13:18
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
DOGODEK

Slovenska vojska v Novem mestu predstavlja nekaj izjemnega

Slovenska vojska vabi na celodnevno družinsko prireditev s koncertom in dobrodelno noto.
Promo Slovenske novice4. 5. 2026 | 13:26
Promo
Razno
GRADNJA

Kako skrajšati pot do nove hiše za več mesecev

Gradnja doma je ena največjih investicij v življenju, a ni nujno tudi največji vir skrbi. Celostna gradbena storitev podjetja Xella Slovenija je rešitev.
5. 5. 2026 | 14:31
Promo
Lifestyle  |  Izlet
TIMBILDING

Najbolj priljubljeni programi ta hip

V prostorih Vinakopra v Kopru že leto dni deluje gastronomski laboratorij KeBon.
4. 5. 2026 | 11:03
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki