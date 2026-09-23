Kolumna Lovra Kastelica: Trezor

Otrokoma sem tik pred začetkom šolskega leta še enkrat zabičal: »Na poti v šolo bomo že spet pozdravljali!«

Moram reči, da nam gre iz dneva v dan bolje. Počasi že spoznavamo mimoidoče in oni spoznavajo nas.

Reka staršev in njihovih otrok se vsako jutro zgrinja po Derčevi ulici, vse poti pa vodijo do šole. Zdaj smo tudi že ugotovili: če odidemo od doma ob 7.35, pozdravljamo povsem druge ljudi, kot če startamo, recimo, ob 7.45.

Če krenemo ob 7.45, tedaj vselej pozdravimo tudi Jano Zupančič, ki je svojega otroka že pospremila do šole. Ker je posodila svoj glas tudi glavnemu liku iz risanke Brina, jo moji hčeri pozdravita še z večjo iskrenostjo.

Glede na to, da smo v nedeljo videli tudi prvi del nadaljevanke Trezor, Jana Zupančič pa igra v njej vodilno vlogo, kriminalistko Tejo Kolenc, se mi spomin, kadar se na Derčevi takole na hitro pozdravimo, v hipu sproži in vrne v čas pred 20 leti, ko se je zgodil največji rop v zgodovini Slovenije.

Vse odtlej sem se spraševal, le kako je mogoče, da zgodba, ki bi jo hollywoodski scenaristi zagrabili z obema rokama, pri nas tako dolgo čaka.

In čeprav tudi tokrat ne gre za rekonstrukcijo dejanskih dogodkov, režiser Matevž Luzar ne skriva, da je izhodišče serije – spektakularni rop SKB iz leta 2005. V glavnih vlogah so se tedaj znašli: Dejan Vidmar in varnostnik Sašo Nose, ki sta zaporno kazen že prestala, ter še trije drugi, ki so uradno še vedno na begu.

Kar sedem ur so si vzeli in odprli 428 sefov. Če pa govorimo o vrednosti plena, tedaj podatki še danes strižejo: po nekaterih ocenah naj bi bil vreden 32 milijonov evrov.

Rop teh sefov pa še zdaleč ni bil najtemačnejši del te kriminalke. Vse se je vrtelo prav okoli plena, ki so ga v kriminalnem podzemlju poimenovali – zaklad.

Leta 2014 je prav ta postal tudi razlog za eno najbolj pretresljivih zgodb pri nas. Gre za primer, ki našim scenaristom že vsa ta leta ponuja domala neverjetno snov. Zaradi omenjenega plena so namreč zverinsko ubili Vidmarjevo partnerico Zorico Škrbić. Njeni krvniki so bili prepričani, da ve, kje je skrit partnerjev zaklad ...

Njena zadnja noč, med katero so jo mučili kar deset ur, je imela vse elemente najbolj temačnega trilerja.

Ki pa ni nastal v glavi nobenega scenarista. Tudi na filmskem platnu se ni odvil. Pa bi se lahko. Zoričina zadnja noč se je zgodila v resničnem življenju.