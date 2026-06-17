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Kolumna Lovra Kastelica: V predklonu do tal

Le s skrajnimi močmi sem prste potisnil čez kolena.
Ivana Kamnikar na tekmi svetovnega pokala v gimnastiki, Ljubljana, 09. april 2016. FOTO: Igor Zaplatil/delo 
Ivana Kamnikar na tekmi svetovnega pokala v gimnastiki, Ljubljana, 09. april 2016. FOTO: Igor Zaplatil/delo 
Lovro Kastelic
 17. 6. 2026 | 22:25
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V mojem športnem kartonu je bil predklon vedno tista najbolj porazna disciplina. Le s skrajnimi močmi sem prste potisnil čez kolena. S tem, da se tal nikoli nisem dotaknil in se jih najbrž tudi nikoli ne bom, sem se že zdavnaj sprijaznil. Če so moji podatki točni, sta prišli s prsti do tal v predklonu od naših le ženina babica in moja mama. Dekliški priimek slednje je Turšič. Enako se je pisala tudi Barbara Turšič – naša najboljša telovadka med letoma 1988 in 1991.

Kot športni navdušenec sem bil prav zaradi tega priimka tudi dolgo prepričan, da smo v žlahti z Ljudmilo Turšičevo. Bila je ena največjih in najbolj elegantnih gimnastičark vseh časov. Svojo izjemno športno pot je začela v Ljubljani, ko je leta 1970 postala svetovna prvakinja v mnogoboju. V svoji karieri je za Sovjetsko zvezo osvojila kar 9 olimpijskih medalj, od tega 4 zlate. A sem šele pred kratkim spoznal, da sem živel v popolni zmoti: izvrstna telovadka sploh ni bila Turšičeva, ampak Turiščeva. Kar sem izvedel šele v pogovoru z neko drugo Ljudmilo, njeno vrstnico, s katero sta se borili na sovjetskih prvenstvih. Govoril sem namreč z gospo, letnik 1951, ki se s prsti v predklonu še vedno dotakne tal. In ki še vedno naredi špago. V dvorani šišenskega telovadnega kluba Gib sem takrat govoril z vrhunsko trenerko in petkratno udeleženko olimpijskih iger, s tovarišico Ljudo, kot jo kličejo.

Če bi bila krščena, bi imela god na isti dan, kot ga ima tudi njena tovarišica Ljudmila.

Ljudmila Korolenko, Lvovčanka, je že leta 1997 prišla v Slovenijo. Velja za eno največjih strokovnjakinj za gimnastično gred na svetu, ki je do največjih uspehov pripeljala tudi številne ukrajinske, ruske, kanadske, ameriške, hongkonške ter slovenske telovadke, med njimi tudi Ivano Kamnikar. In ko je Ivana lani rodila otroka, je svojo trenersko vzornico povprašala za uslugo. Ta pa pri 74 letih ni niti malo oklevala ter je z veseljem sprejela nov izziv. Pod svoje okrilje je vzela tudi skupino Mišk, telovadk, ki so šele dobro zakorakale v šolo. Deset mesecev pozneje so na Pokalu Slovenije v Rušah pobrale kar devet medalj.

Dve medalji je v žep pospravila tudi drugošolka, ki bi imela, če bi bila krščena, god na isti dan, kot ga ima tudi njena tovarišica Ljudmila. Še devet let jih nima, pa je tale naša Ljudmila podrla že vse družinske rekorde v predklonu!

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