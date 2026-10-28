Kolumna Lovra Kastelica: Vroča stoenka

Ko sem v študentskih letih začel ponovno trenirati badminton, je bil moj cilj uvrstiti se na B-turnir. Čeprav sem se tja tudi uvrstil, turnirja v Brežicah nisem nikoli videl. Razlog? Heksenšus.

Na dan svojega športnega vrhunca sem se prebudil namreč kot tisti francoski košarkar Antoine Rigaudeau, ki je bil znan po svoji nenavadno nagnjeni glavi. Ne prej in ne pozneje nisem glave držal tako postrani, kot pa sem jo tisto jutro. Po rigaudeaujevsko se mi je sicer še uspelo priplaziti do avta, to pa je bilo tudi vse. Bolečina je bila prehuda. Zato sem se namesto v Brežice odpravil do zdravstvenega doma na Aškerčevi. Spomnim se zdravnice, ki mi je pojasnila, da je bil heksenšus posledica viroze.

Odtlej je bil badminton zame le še rekreacija. Poslej sem ga igral z vsemi mogočimi, tudi s takšnimi, ki žogice niso znali poslati čez mrežo. Med vsemi temi pa se je nekoč pojavil sošolec, ki je bil v tistem času znan tudi po tem, da zaradi kronične bolečine v vratu ni mogel pošteno obrniti glave. Ker je marsikatero prehitevanje in zavijanje opravil čisto na blef, se v njegovem avtomobilu nisem počutil nikoli prav sproščeno.

Tudi takrat se nisem, ko je prišel pome s svojo stoenko in se nama je mudilo na badminton. Ko pa sva prišla do dvorane Bit, sem ugotovil, da sem nekaj pozabil. Športne copate.

Sošolec mi je pred nos pomolil ključe: tu jih imaš, pojdi sam! Misleč na svojo stoenko, pa je še dodal: čuvaj jo!

Ne skrbi, sem mu dejal in že v naslednjem trenutku sedel za volan bež stoenke. Res je šlo hitro, celo tako hitro, da sem na ležečih policajih nenadoma izgubil avspuh. Ustavil sem in prestrašeno pogledal pod vozilo. Jebela: res je šel?!

Kolona čakajočih vozil na Hradeckega cesti je postajala vse daljša. Čeprav nisem tega še nikoli počel, sem ga nazaj nataknil iz prve. Moram reči: več sreče kot pameti. Zato pa mi je srce še toliko bolj razbijalo, saj sem bil prepričan, da bo avspuh vsak hip že spet odletel. Če bi se to zgodilo, bi šli obe plačani uri badmintona po zlu.

Tako pa se je vse skupaj končalo zgolj z vprašanjem, ki mi ga je sošolec zastavil leta pozneje: »Ti, se še spomniš tiste stoenke?«

Moram reči, da mi je postalo že spet zelo vroče.

»Prodal sem jo.«

»Kaj? A res?«

»Ni bilo več za zdržat: občutek sem imel, da bom zgorel, tako vroče je bilo v tistem avtu.«