Kolumna Lovra Kastelica: Zunaj stoji vohun

»Zunaj stoji ruski vohun/Povedal ti bom ...« so v devetdesetih prepevali Nieti.

Trideset let pozneje, avgusta 2024, sta se ruska vohuna, ki sta se pri nas predstavljala kot argentinska državljana, vrnila v domovino in postala nacionalna junaka. Domov sta prišla ob največji izmenjavi vohunov med Rusijo in Zahodom po koncu hladne vojne. Na moskovskem letališču sta ju pričakala častna četa in sam Vladimir Putin.

»Idealni speči agent je povprečnega videza, ne pritegne pozornosti in ne hrepeni po prepoznavnosti,« je dejala Elena Vavilova, nekdanja ruska ilegalna agentka SVR. Prav takšna sta bila tudi zakonca Artem in Ana Dulcev, ki so ju slovenski pripadniki specialne enote decembra 2022 zajeli na njunem domu v Črnučah.

V Slovenijo sta se preselila leta 2017. On je tu ustanovil IT-podjetje, ona umetniško galerijo. Takoj sta za 50.000 evrov kupila tudi 30 m2 veliko pisarno, in sicer v stari poslovni stavbi na Parmovi ulici v Ljubljani, na nekdanjem sedežu Lesnine.

Leto dni po zgodovinski izmenjavi so kolegi iz naše časopisne hiše izvedeli, da je v prostorih, kjer sta delovala vohuna, zdaj čistilni servis. In so šli preverit. Potem pa so doživeli nekaj povsem nepričakovanega: v poslovnem prostoru, ki je bil od čistilnega servisa oddaljen samo dva metra, so zaslišali ruščino. Ta je prihajala iz računovodske pisarne, ki jo vodijo Rusi in ki pomaga pri ustanavljanju podjetij v ruski lasti. Še več: izvedeli so, da je bil na tem naslovu na Parmovi registriran pravcati čebelnjak še drugih ruskih podjetij, ustanovljenih za nakupe nepremičnin, pridobivanje delovnih dovoljenj …

Potem pa je bila hčerka povabljena na rojstni dan. Starši smo se že kmalu umaknili proč od otroškega vrveža. Nenadoma je slavljenčev oče pristopil do mene. Padla sva v pogovor in začel mi je razlagati, da bi morali slovanski narodi še bolj držati skupaj, »mi smo bratje«, je večkrat ponovil.

Ko je beseda nanesla še na vojno v Ukrajini, je bil sogovornik krajši: »Gre za specialno operacijo.«

Zdaj sem ga moral vprašati, kaj dela, s čim se preživlja.

»Na Parmovi ...«

Močno sem zastrigel z ušesi.

»... pomagam priseljencem iz nekdanje Sovjetske zveze urejati dokumentacijo.«

Povedal ti bom, kaj je narobe z mano/Zunaj stoji ruski vohun/Zunaj stoji in se smeji/Čaka me/Zabava se (Ruski vohun, Niet, 1993).