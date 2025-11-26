Kolumna Lovra Kastelica: Domača knjižnica

Včeraj je praznovala pet let. Ker je hotela imeti zabavo s prijateljicami, sem na koncu popustil. »Le to,« sem ji rekel, »praznovala boš doma«! Lahko rečem, da sem se ob tem pogoju odlično počutil: ob dejstvu, da si nihče ne upa več praznovati doma ter da vsi rinejo v tiste drage igralnice, bo imela lahko, sem si mislil, res tisto pravo oldskul zabavo.

Žena je delala do poznega večera, jaz pa si več kot očitno nisem predstavljal, v kaj se spuščam. Pravzaprav sem se v to igro spustil zelo lahkomiselno: malce sem pospravil, kupil jagodno torto, sladoled, sokove, kokice, spekel hrenovke v testu, na mizo sem mislil dati barvice in paket listov. Ker je imela zaradi majhnega stanovanja omejeno izbiro, je lahko povabila samo dve vrstnici iz vrtca in še dve približno toliko stari sosedici. Staršem sem tudi ponosno rekel: »Ni problema, bom že poskrbel za tole peščico otrok, se vidimo pozneje!« Da sem vse skupaj vzel preveč ležerno, sem ugotovil že kmalu. Danes lahko rečem le to, da so punce od pristnega navdušenja čisto podivjale, kričale, se šminkale, skakale po zakonski postelji, kar naprej me je skrbelo, če se bo katera v kakšen rob kresnila, ko sem rekel, torta bo, so hotele sladoled, in če ga niso dobile takoj, so zajokale.

Podatki kažejo, da knjižne omare pri nas izginjajo.

V nekem trenutku so dekleta prevzela popoln nadzor nad prostorom: ta sovražni prevzem pa se je zgodil pred mojimi očmi. Spomnim se, da so moje oči kar tavale in da so se na lepem zaustavile pri Filipčičevi knjigi z naslovom Nepočesane misli. Ne le da so bile nepočesane, moje misli so bile takrat odplavljene. Kar tja v tri krasne so potovale še naprej po zbirki knjig, ki je bila, spomnil sem se, še pred natančno desetimi leti precej tanjša. One so norele, jaz pa sem se zamotil s preštevanjem knjig: izračunal sem, da moja zbirka premore približno 260 izvodov ter da jih je pred desetimi leti štela kakšnih 120.

Da je tako narasla, je zagotovo pripomoglo tudi srečanje z Željkom Kozincem pri njem doma. Deset let je tega. Med pogovorom z njim se namreč kar nisem mogel načuditi njegovi neverjetni domači zbirki, ki se je ne bi sramovala niti kakšna splošna knjižnica. Usoda je hotela, da sem danes njegov sosed. Pa tudi to, da je delež ljudi, ki ima doma več kot 200 knjig, v zadnjih desetih letih s 17 odstotkov upadel na 9. Podatki kažejo, da knjižne omare pri nas izginjajo. Pri čemer je nasploh skrb vzbujajoče, da se podatki o številu knjig, ki jih imamo Slovenci v domačih knjižnicah, nevarno ujemajo – s podatki o številu prebranih knjig.