Kolumna Mateja Lahovnika: Denar ne raste v bankomatu

Zdaj, ko je ladja že močno poškodovana in voda prihaja skozi luknje, pa kot odgovorni kapitan Titanika mirno razlaga, kakšne ideje ima za rešitev. Samo da račun za to potovanje plačujemo vsi. Številke so namreč res zgovorne. V prvih petih mesecih letošnjega leta, pred odhodom njegove vlade, je nastala 1,2-milijardna luknja v javnih financah, in to brez nujnih izdatkov za obrambo, ker so zavajali Nato, in tudi brez upoštevanja julijske uskladitve plač javnega sektorja. Tudi pri plačah javnega sektorja je prejšnja vlada krepko grešila, saj so za letos načrtovali triodstotno povečanje, dejansko pa bo blizu 15 %. Denar je šel v projekte in razpise, ki so se v zadnjih tednih pred odhodom prejšnje vlade množili kot gobe po dežju.

V nelagodno situacijo smo zaradi tega neodgovornega ravnanja pahnjeni vsi. A še bolj neodgovorno bi bilo, če bi novi ministri to zapravljanje brez preverjanja kar posvojili in nadaljevali. Zato sta minister za kmetijstvo Cigler Kralj in ministrica za kulturo Fridl Jarčeva ustavila nekatere sporne projekte iz zadnjih tednov prejšnje vlade.

Neodgovorno trošenje javnega denarja se mora končati.

Smiselno je, da se takšno prekomerno trošenje davkoplačevalskega denarja prekine in preveri vsebino. Prejšnja ministrica za kulturo se je odločila za staro politično taktiko »napad je najboljša obramba«. Ostro napada novo vlado, čeprav je s svojim ravnanjem sama povzročila luknjo na svojem ministrstvu. Tudi javna RTV, kljub obveznemu RTV-prispevku, zaradi prekomernega trošenja in slabega upravljanja tone globoko v rdečih številkah in se spopada z resnimi likvidnostnimi težavami.

Neodgovorno trošenje javnega denarja se mora končati. Denar namreč ne raste v bankomatih, davkoplačevalci pa nismo molzne krave, ki bi jih politiki lahko po lastnih potrebah molzli. Ravnanje novih ministrov je zato povsem odgovorno v nasprotju z nekdanjimi ministri, ki so se v zadnjih dneh pred odhodom z oblasti obnašali po načelu »last minute all inclusive«. Račun za ta praznik so izstavili vsem in se zdaj kaže v globoki javnofinančni luknji.