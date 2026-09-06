Kolumna Mateja Lahovnika: Diskriminacija

Zagovornik načela enakosti je ocenil, da bi lahko tak oglas pomenil neenako obravnavo oziroma nedopustno diskriminacijo na podlagi osebnih okoliščin. Z ekonomskega vidika je logično, da najemodajalec daje prednost osebam, ki imajo stalno službo, saj je tveganje izgube zaposlitve in neplačila manjše. Prav tako je mogoče razumeti, da imajo državljani pri najemu, ob drugih enakih okoliščinah, prednost pred tujci, saj je načeloma v primeru neplačila ali sodnih sporov možnost izterjave boljša. Osebne okoliščine, kot so status zaposlitve, višina dohodka in državljanstvo, so legitimen kriterij pri odločanju nekoga, ali bo stanovanje oddal nekomu ali ne. Zakaj torej lastnik stanovanja ne bi smel dati pri oddajanju v najem prednosti državljanu Slovenije s službo za nedoločen čas pred na primer Pakistancem ali Maročanom brez državljanstva in stalne zaposlitve?

Ustvarja se vtis, da slovensko državljanstvo v Sloveniji ne sme pomeniti prednosti.

Zagovornik načela enakosti je sicer državni organ, na katerem je bilo konec leta skupaj kar 26 zaposlenih. Ustvarja se vtis, da slovensko državljanstvo v Sloveniji ne sme pomeniti prednosti, kot da državljanstvo ne bi bilo povsod po svetu pogoj za marsikaj. Poslanci Svobode, SD in Levice so na primer, zaradi odvzema volilne pravice tujcem državljanom tretjih držav, na ustavno sodišče vložili zahtevo za ustavno presojo zakona. Slovenski državljani s stalnim prebivališčem v drugi državi EU lahko v tisti državi na lokalnih volitvah volijo. Enako velja za tuje državljane držav EU, ki bivajo v Sloveniji. Temu se pravi vzajemnost. Ne morejo pa slovenski državljani voliti na lokalnih volitvah v Bosni ali Srbiji. Enako velja za Maroko, Pakistan, Alžirijo in druge države, ki niso v EU. Državljanstvo je zato legitimen pogoj in tudi Nemčija, Avstrija ali Italija ne omogočajo volilne pravice državljanom tretjih držav.

Zakaj nas torej kar naprej prepričujejo, da biti državljan Slovenije v Sloveniji ne sme pomeniti, da imaš nekatere prednosti oziroma pravice, ki jih tujci nimajo, saj jih nimajo tudi v večini drugih držav po svetu?!