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Kolumna Mateja Lahovnika: Dvojna merila

Če bi bila merila enaka za vse, bi bilo v tej državi marsikaj drugače.
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
Matej Lahovnik
 14. 6. 2026 | 22:25
2:32
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V zadnjih dneh je vtis, da je največji problem te države poslanec Resnice Mijić. Če zgodbo podrobneje pogledamo brez dramatičnih naslovov, vidimo precej bolj preprosto dejstvo. Bil je izvoljen v državni zbor, dobil dobro plačano službo in ima zdaj možnost, da zaradi visoke poslanske plače poravna dolg do delavcev, kar je tudi obljubil.

Na pomoč pri poravnavi dolga mu je priskočil še predsednik parlamenta Stevanović. In glej ga, zlomka, za nekatere sindikaliste je prav to sedaj največji problem. Namesto da bi rekli »končno bo dolg poplačan«, se je začel medijski stampedo. Najbolj glasni so prav tisti, ki so ob aferah družine Janković tiho gledali stran, čeprav so podjetja iz tega kroga upnikom pustila desetine milijonov neporavnanih obveznosti. Tam ni bilo protestov, ni bilo ogorčenih izjav, ni bilo dramatičnih »tiskovk«. Na levi politični sceni je vladala tišina.

Selektivna, udobna, politično koristna tišina. Moralizirajo tudi politiki levih strank, ki so odgovorni, da se je poslovno okolje v zadnjih štirih letih poslabšalo. Podjetnikom je vse težje preživeti, birokracija duši razvoj, stroški dela rastejo, investicijska klima pa tone. A o tem se pretirano ne razpravlja, tudi ne o tem, kdo je podjetju poslanca Mijića ostal dolžan, da se je znašlo v težavah. Zgodba o Mijiću tako ni zgodba o delavcih. Ni zgodba o pravičnosti. Je zgodba o dvojnih merilih, o selektivni jezi in o tem, kako hitro se sproži lov na čarovnice, kadar je tarča nekdo, ki ni del ustaljene mreže moči politične levice.

V nekem drugem primeru minulega tedna je sodišče razsodilo, da Furs ne bo videl dobrega pol milijona evrov, ampak bo za pravdne stroške moral zavarovalnici povrniti še skoraj 15 tisoč evrov, ker je davkarija potrebovala kar devet let, da je odkrila, kako ji stečajna upraviteljica ni nakazala denarja. Ob tem se ni nihče pretirano razburjal, čeprav je država ostala brez pol milijona evrov. Če bi bila merila enaka za vse, bi bilo v tej državi marsikaj drugače. A dokler bo pomembneje, kdo je vpleten, kot pa, kaj je storjeno, bomo gledali iste prizore, v katerih so eni demonizirani, drugi pa zaščiteni kot kočevski medvedi.

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