Kolumna Mateja Lahovnika: Kavč politika

Po zaslugi poslanke Resnice smo izvedeli, da pet poslancev Levice v parlamentu uporablja kar devet kavčev. Delovni ljudje si težko predstavljajo, čemu služijo kavči v pisarnah, in še težje, čemu potrebujejo ob tako malem številu poslancev toliko kavčev. Ni pa težko razumeti, zakaj prav stranka, ki ima tako rada kavče, ostro nasprotuje nižjim davkom.

Zanimiv je tudi njihov bivši poslanec Kordiš, ki je prostodušno povedal v kamero, da bo leto dni izkoriščal poslansko nadomestilo, da bo organiziral upor proti naslednji vladi in da zato ne bo imel časa iskati dela. V bistvu je s tem podal samoprijavo, ker je poslansko nadomestilo namenjeno času, ko bivši poslanec išče delo, ne pa temu, da se kot kavč revolucionar izogiba delu. Navsezadnje letni znesek poslanskega nadomestila ni tako majhen in znaša blizu 50.000 evrov.

Najbolj skrb vzbujajoče pa je, da trenutna vlada pušča za sabo velik javnofinančni primanjkljaj, visoko inflacijo in nizko gospodarsko rast. Proračunski primanjkljaj bo do konca leta po projekcijah presegel 3 milijarde, gospodarska rast pa je zelo nizka. V takšnih razmerah je prevzemati vlado zelo tvegano.

Vlada pušča za sabo velik javnofinančni primanjkljaj, visoko inflacijo in nizko gospodarsko rast.

Največja skrb ekonomistov je, da bi se zaradi vojne v zalivu in posledično visokih cen nafte soočili s stagflacijo, ko bi imeli hkrati visoko inflacijo in negativno gospodarsko rast. Nazadnje se je svet s tem soočil v začetku sedemdesetih let prejšnjega stoletja, ko so arabske države po porazu v jomkipurski vojni močno omejile ponudbo nafte, cene nafte pa so dosegle rekordne ravni.

Visoka inflacija in negativna gospodarska rast je najbolj smrtonosna kombinacija za gospodarstva po svetu in blaginjo ljudi. Zato bo imela nova vlada zelo težko nalogo krmariti našo močno naluknjano barko v tako zapletenih mednarodnih razmerah.

Dosedanja koalicija bo lahko s kavčev udobno kritizirala novo vlado. Sicer pa to lahko že spremljamo, ko ostro nasprotujejo zmanjšanju števila ministrstev, čeprav je celo Golob pred volitvami poudaril, da je to nujno. Pogled s kavča je očitno precej drugačen kot iz vladnega fotelja.