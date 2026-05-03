  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NA KOŽO

Kolumna Mateja Lahovnika: Kavč politika

Dosedanja koalicija bo lahko s kavčev udobno kritizirala novo vlado.
Simbolična fotografija. FOTO: Peopleimages Getty Images/istockphoto
Simbolična fotografija. FOTO: Peopleimages Getty Images/istockphoto
Matej Lahovnik
 3. 5. 2026 | 22:25
2:27
A+A-

Po zaslugi poslanke Resnice smo izvedeli, da pet poslancev Levice v parlamentu uporablja kar devet kavčev. Delovni ljudje si težko predstavljajo, čemu služijo kavči v pisarnah, in še težje, čemu potrebujejo ob tako malem številu poslancev toliko kavčev. Ni pa težko razumeti, zakaj prav stranka, ki ima tako rada kavče, ostro nasprotuje nižjim davkom.

Zanimiv je tudi njihov bivši poslanec Kordiš, ki je prostodušno povedal v kamero, da bo leto dni izkoriščal poslansko nadomestilo, da bo organiziral upor proti naslednji vladi in da zato ne bo imel časa iskati dela. V bistvu je s tem podal samoprijavo, ker je poslansko nadomestilo namenjeno času, ko bivši poslanec išče delo, ne pa temu, da se kot kavč revolucionar izogiba delu. Navsezadnje letni znesek poslanskega nadomestila ni tako majhen in znaša blizu 50.000 evrov.

Najbolj skrb vzbujajoče pa je, da trenutna vlada pušča za sabo velik javnofinančni primanjkljaj, visoko inflacijo in nizko gospodarsko rast. Proračunski primanjkljaj bo do konca leta po projekcijah presegel 3 milijarde, gospodarska rast pa je zelo nizka. V takšnih razmerah je prevzemati vlado zelo tvegano.

Vlada pušča za sabo velik javnofinančni primanjkljaj, visoko inflacijo in nizko gospodarsko rast.

Največja skrb ekonomistov je, da bi se zaradi vojne v zalivu in posledično visokih cen nafte soočili s stagflacijo, ko bi imeli hkrati visoko inflacijo in negativno gospodarsko rast. Nazadnje se je svet s tem soočil v začetku sedemdesetih let prejšnjega stoletja, ko so arabske države po porazu v jomkipurski vojni močno omejile ponudbo nafte, cene nafte pa so dosegle rekordne ravni.

Visoka inflacija in negativna gospodarska rast je najbolj smrtonosna kombinacija za gospodarstva po svetu in blaginjo ljudi. Zato bo imela nova vlada zelo težko nalogo krmariti našo močno naluknjano barko v tako zapletenih mednarodnih razmerah.

Dosedanja koalicija bo lahko s kavčev udobno kritizirala novo vlado. Sicer pa to lahko že spremljamo, ko ostro nasprotujejo zmanjšanju števila ministrstev, čeprav je celo Golob pred volitvami poudaril, da je to nujno. Pogled s kavča je očitno precej drugačen kot iz vladnega fotelja.

Več iz teme

Matej Lahovnikvladakoalicijadržavni zborposlanciLevicaGibanje SvobodaRobert Golobkrizanova vlada
ZADNJE NOVICE
22:45
Novice  |  Karikatura
KARIKATURA

Na tenis me pusti!

O zvezi.
Marko Kočevar3. 5. 2026 | 22:45
22:25
Novice  |  Kolumne
NA KOŽO

Kolumna Mateja Lahovnika: Kavč politika

Dosedanja koalicija bo lahko s kavčev udobno kritizirala novo vlado.
Matej Lahovnik3. 5. 2026 | 22:25
22:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
MOTORIST POŠKODOVAN

Gasilsko vozilo na intervencijski vožnji trčilo z motoristom, zanj se ni končalo dobro

Prometna nesreča se je zgodila danes popoldne v Škofji Loki.
3. 5. 2026 | 22:05
21:19
Bulvar  |  Domači trači
ŽIVORUMENE KOPALKE

Borut Pahor streže z vedno bolj norimi fotografijami: »Voda kot v Minnesoti!« (FOTO)

Nekdanji predsednik se je po nedavnem viralnem videu odpravil na oddih, od koder se redno oglaša na družbenih omrežjih. Tokrat je sledilce nasmejal z objavo, v kateri je opisal svojo 'pogumno' izkušnjo z mrzlo vodo.
3. 5. 2026 | 21:19
21:00
Bulvar  |  Suzy
SKRITA ROMANCA

Kendall Jenner in Jacob Elordi: več mesecev skrita romanca (Suzy)

Sprva sta se srečevala v zasebnem okolju, zato je njuna zgodba ostajala skrita javnosti.
3. 5. 2026 | 21:00
20:42
Bulvar  |  Zanimivosti
ČUDEŽ

Kako je to mogoče? Dvojčici, rojeni v razmaku nekaj minut, a z različnima očetoma

Britanski dvojčici Michelle in Lavinia Osbourne sta si vse življenje delili prav posebno vez, tako kot vsi dvojčki. Toda septembra 2022 je Lavinia ob odprtju e-pošte z rezultati domačega DNK-testa izvedela nekaj, kar se še danes zdi kot napaka - čeprav ni.
3. 5. 2026 | 20:42

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Nakup, gradnja ali prenova: kako sprejeti prave odločitve

Odločitve, povezane z domom, niso nikoli preproste. Naj gre za iskanje stanovanja, načrtovanje gradnje hiše ali celovito prenovo obstoječega doma, vprašanj je veliko.
Promo Slovenske novice29. 4. 2026 | 11:42
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POČITNICE

Zakaj vse več Slovencev beži v hrvaško naravo (in ne na plažo)

Hrvaška ponuja raznoliko naravo ter številne možnosti za avanturo in sprostitev – spoznajte pet idej za nepozaben aktiven pobeg.
Promo Slovenske novice29. 4. 2026 | 13:31
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVLJENJE

Bolečine v kolenu: zakaj težava pogosto ni le obraba?

Bolečine v kolenu so pogosta težava in so največkrat povezane z obrabo zaradi vsakodnevnih dejavnosti, kot so hoja, upogibanje, stanje in dvigovanje.
Promo Slovenske novice28. 4. 2026 | 13:19
Promo
Lifestyle  |  Stil
PAMETNE NAPRAVE

Ali mi telefon prisluškuje? Kako Samsung varuje vašo zasebnost

Vprašanje, ki ga danes zastavlja skoraj vsak uporabnik pametnega telefona, je življenjsko in neprijetno. Ali telefon posluša pogovore, ali aplikacije zbirajo več podatkov, kot bi morale, in ali je vse, kar počnemo na zaslonu, res samo naše.
Promo Slovenske novice29. 4. 2026 | 12:04
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Nakup, gradnja ali prenova: kako sprejeti prave odločitve

Odločitve, povezane z domom, niso nikoli preproste. Naj gre za iskanje stanovanja, načrtovanje gradnje hiše ali celovito prenovo obstoječega doma, vprašanj je veliko.
Promo Slovenske novice29. 4. 2026 | 11:42
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POČITNICE

Zakaj vse več Slovencev beži v hrvaško naravo (in ne na plažo)

Hrvaška ponuja raznoliko naravo ter številne možnosti za avanturo in sprostitev – spoznajte pet idej za nepozaben aktiven pobeg.
Promo Slovenske novice29. 4. 2026 | 13:31
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVLJENJE

Bolečine v kolenu: zakaj težava pogosto ni le obraba?

Bolečine v kolenu so pogosta težava in so največkrat povezane z obrabo zaradi vsakodnevnih dejavnosti, kot so hoja, upogibanje, stanje in dvigovanje.
Promo Slovenske novice28. 4. 2026 | 13:19
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
PAMETNE NAPRAVE

Ali mi telefon prisluškuje? Kako Samsung varuje vašo zasebnost

Vprašanje, ki ga danes zastavlja skoraj vsak uporabnik pametnega telefona, je življenjsko in neprijetno. Ali telefon posluša pogovore, ali aplikacije zbirajo več podatkov, kot bi morale, in ali je vse, kar počnemo na zaslonu, res samo naše.
Promo Slovenske novice29. 4. 2026 | 12:04
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SPOMLADANSKI ODKLOP

Ena destinacija, ki Slovence vsako pomlad znova očara

Pomlad v Opatiji je nekaj posebnega. Dnevi so daljši, svetloba je mehkejša, zrak ob morju pa še posebej svež. Ozračje vabi k ponovni vzpostavitvi ravnovesja.
Promo Slovenske novice23. 4. 2026 | 09:35
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PREVERITE

Brez papirjev in čakanja: novost, ki se prilagodi vašemu urniku

Kako urediti avtomobilsko zavarovanje v nekaj minutah?
29. 4. 2026 | 15:30
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVA ERA DOSTAVE

Tudi v Sloveniji? Po mestnih ulicah bodo vozili roboti

Avtonomna dostava, digitalizacija in novi logistični modeli napovedujejo spremembe, ki jih Pošta Slovenije že preizkuša v praksi
22. 4. 2026 | 09:37
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
V HLADILNIKU

Ste prepričani, da pravilno shranjujete živila? Večina jih ne

S pravilnim shranjevanjem živil lahko znatno podaljšate njihovo svežino, poskrbite za varno uživanje in neposredno zmanjšate količino odpadne hrane.
Promo Slovenske novice28. 4. 2026 | 11:22
Promo
Novice  |  Slovenija
EVROPSKI TRG DELA

Ne boste verjeli, koliko več lahko zaslužijo Slovenci v tujini

Globalizacija in razmah dela na daljavo, ki se je še posebej okrepilo v času pandemije in po njej, sta bistveno preoblikovala trg dela.
Promo Slovenske novice24. 4. 2026 | 14:29
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
IDEJA ZA IZLET

Med Dravo in peskom: aktiven oddih v zelenem srcu severa – Podravina in Prigorje

Obstajajo kraji, katerih obiska ni treba posebej načrtovati – dovolj je, da se odpravite in prepustite ritmu prostora.
Promo Slovenske novice28. 4. 2026 | 16:25
Promo
Novice  |  Slovenija
OKOLJE

Prihaja sprememba, ki bo vplivala na vsak dom in vsak kraj

Energetski projekti danes niso več zgolj tehnične investicije, temveč tudi razvojne priložnosti za okolje, v katerem nastajajo.
Promo Slovenske novice24. 4. 2026 | 14:13
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki