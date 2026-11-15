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NA KOŽO

Kolumna Mateja Lahovnika: Pohujšanje v dolini šentflorjanski

Kolektivna hinavščina je še danes značilnost naše družbe, ki se lepo kaže ob noveli zakona o omejevanju rabe alkohola, s katero vlada rahlja določene omejitve.
Slika je simbolična. FOTO: UI
Slika je simbolična. FOTO: UI
Matej Lahovnik
 15. 11. 2026 | 22:25
2:22
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Najbolj glasni kritiki rahljanja omejitev prihajajo prav iz stranke, katere poslanci so bili v preteklem mandatu zaloteni, kako v šoli nazdravljajo s kozarčkom vina. Pravzaprav so kar sami ponosno pozirali s kozarčki rujnega.

Na podeželju razen šolske telovadnice ali gasilskega doma včasih ni primernega javnega prostora za prireditev, zato verjetno ne bo prehudega pohujšanja, če bodo ob tem v času, ko v šoli sploh ni otrok, tudi nazdravili s kozarcem vina.

Drugačne vrste zadrega nastopi na fakultetah, ko po uspešnem zagovoru magisterija ali doktorata, ki se ga udeležijo sorodniki in prijatelji, kandidat vpraša, ali se lahko nazdravi tudi s kozarčkom šampanjca. Tudi zaradi tega ne bo alkoholnega pohujšanja, marsikdo pa bi moraliziral.

Bizarno je, kako smo kot družba pikolovski pri manj pomembnih stvareh in povsem neobčutljivi pri velikih.

Po drugi strani pa kot družba gledamo stran, ko se v centru Ljubljane celo v okolici šol na veliko prodajajo droge. Pred kratkim je zgroženi občan dogajanje v centru prestolnice celo posnel na telefon, ampak se ni kaj dosti spremenilo. Veliko bolje pa žal ni tudi po drugih mestih.

Najlažje je hinavsko moralizirati ob rahljanju omejitev pri rabi alkohola na javnih prireditvah, kjer sploh ni otrok, ter gledati stran ob organiziranem kriminalu v okolici šol. Sicer pa dvoličnost ni nič posebnega v naši deželi. Sprejeta imamo stroga pravila, do katere vrednosti so dopustna darila javnim uslužbencem, kar je prav. Prihaja pa tudi do komičnih zapletov, ko je mentor v zadregi, če mu kandidat po uspešno opravljenem zagovoru podari v znak hvaležnosti steklenico vina ali domačo salamo.

Bizarno je, kako smo kot družba pikolovsko občutljivi pri manj pomembnih stvareh in povsem neobčutljivi pri velikih. Kmalu bo leto dni, odkar so bili javno objavljeni posnetki, na katerih so vplivne osebe opisovale korupcijske prakse, ampak se ni zgodilo nič. Najhujše pri vsem skupaj pa je, da se zaradi tega nihče ne vznemirja. Glavno, da imamo politični prepir o kozarcu vina.

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