Kolumna Mateja Lahovnika: Poletna vročina

Klimatske naprave, dobra izolacija in pametni sistemi hlajenja niso luksuz, temveč orodje za normalno življenje. Zanimivo je opazovati, zakaj v Dubaju pri 45 stopinjah Celzija nastane manj cirkusa kot v Evropi že pri 30 stopinjah. Dubaj se je vročini temeljito prilagodil. Stavbe so zasnovane za ekstremne temperature, javni prostori in prevoz so klimatizirani, delovni ritmi prilagojeni. Problemi se rešujejo praktično, ne ideološko.

V Evropi pa je slika drugačna. Namesto množične vgradnje sodobnih klimatskih naprav prevladuje skrajni aktivizem, ki energijo in hlajenje demonizira. Najlepši primer dvojne morale je Evropska komisija. Sredi največje poletne vročine je Ursula von der Leyen odločila, da bo klima v stavbi komisije delovala le od osmega nadstropja navzgor. V spodnjih nadstropjih, kjer delajo nižji uradniki, naj bi varčevali, medtem ko se vodstvo v zgornjih nadstropjih hladi nemoteno. Takšna poteza lepo ponazarja mentaliteto, kako drugim ljudem in podjetjem predpisujejo omejitve, elite pa se jim izogibajo.

Najlepši primer dvojne morale je Evropska komisija, ki bi hladila le vodstvo komisije.

Raziskave kažejo, da se nad 23 stopinj Celzija bistveno poslabšajo produktivnost, koncentracija, spomin in počutje. Ljudje v vročih poslovnih prostorih po nepotrebnem trpijo. Z izklopom klimatske naprave planeta ne rešujemo. Evropski ukrepi predstavljajo le droben delež globalnih emisij, podnebnih sprememb pa ne moremo popolnoma ustaviti. Človeštvo se je skozi zgodovino vedno prilagajalo. Ključ ni moraliziranje in prepovedi, temveč praktične rešitve: bolje izolirane stavbe, učinkovite klimatske naprave in tehnologije z nižjo porabo energije. Prilagajanje ni poraz, ampak znak civilizacijske zrelosti.

Evropa bi se od Dubaja lahko marsikaj naučila. Vročina ni ideološki boj, ampak praktičen izziv, ki ga rešujemo z inženirstvom, ne z ukazi od zgoraj. Dokler bodo elite varčevale na hrbtu navadnih ljudi, bo zaupanje v zelene vizije le še upadalo. Čas je za hlajenje prostorov in razgretih glav.