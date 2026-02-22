Kolumna Mateja Lahovnika: Predvolilno zavajanje

V predvolilni tekmi je meja med zavajanji in lažnimi novicami pogosto tanka. Če bi tudi pri tem veljalo pravilo, da naj prvi vrže kamen tisti, ki je brez greha, politiki ne bi drug drugega obtoževali, da širijo lažne novice. Ministrstvo za zdravje je na primer sredi mandata povišalo dopustno čakalno dobo za napotitve pod zelo hitro s 14 na 30 dni. S tem so statistično takoj znižali število tistih, ki čakajo nedopustno dolgo, a za paciente se v resnici ni nič spremenilo na bolje. Natančnejši pregled statistike pokaže, da je čakajočih nad dopustno čakalno dobo 70 odstotkov več kot pred štirimi leti.

Volivci pogosto dobimo številke, ki so videti bolje, realnost pa ostane nespremenjena ali celo slabša.

Podobno problematična je trditev Ministrstva za notranje zadeve, da je na območju Novega mesta upadlo število kaznivih dejanj, kar naj bi bila zasluga tako imenovanega Šutarjevega zakona. Statistično to drži, vendar so izpustili ključno podrobnost, da so s tem zakonom tatvine majhne vrednosti prekvalificirali v prekrške. S tem so statistično zmanjšali število kaznivih dejanj, v praksi pa so ustvarili nove težave. Varnostniki ne smejo več zadržati osebe do prihoda policije, če gre za tatvino majhne vrednosti, saj gre po novem le za prekršek. Država je tako nehote poslala signal, da se male tatvine, v primerjavi s prej, bolj splačajo, ker je tveganje za storilca manjše.

Volivci pogosto dobimo številke, ki so videti bolje, realnost pa ostane nespremenjena ali celo slabša. Ko slišimo o »znižanih čakalnih dobah« ali »močnem padcu kriminala«, se je vredno vprašati, ali se je stanje res izboljšalo ali so samo spremenili definicijo problema. V predvolilnem času je odgovor na to vprašanje ključen, ker bi morali glasovati na podlagi tega, kaj so politiki naredili, ne pa na podlagi tega, kar govorijo, da so naredili. Pred volitvami se namreč takšne »statistične zmage« množijo kot gobe po dežju. Išče se način, kako prikazati uspeh, tudi če je ta samo na papirju in ga ljudje dejansko sploh ne občutijo. Če nas bodo navadili, da se problemi rešujejo s statističnimi triki namesto z resničnim delom, bomo na koncu vsi plačali ceno in imeli sistem, ki deluje le na papirju.