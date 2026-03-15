NA KOŽO

Kolumna Mateja Lahovnika: Posnetki

Pravo vprašanje ni, kaj je v ozadju posnetkov, ampak kaj je v ospredju in ali so navedbe o koruptivnih praksah resnične ali ne.
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
Matej Lahovnik
 15. 3. 2026 | 22:25
 15. 3. 2026 | 22:53
Več posnetkov zelo vplivnih posameznikov in nekdanjih funkcionarjev je razburkalo predvolilno kampanjo. Na posnetkih namreč osebe opisujejo skrajno sporne in celo kriminalne prakse oblasti. V stranki Svoboda se sprašujejo, kdo je v ozadju posnetkov, na katerih so v ospredju posamezniki, povezani z vladajočo stranko. Verjetno so nezakoniti, ampak to še ne pomeni, da niso pristni. In ali je pomembno, ali je nekdo, ki je posnel rop banke, imel za to dovoljenje ali je bolj pomembno, kdo in kako je izvedel rop? Zato ni pravo vprašanje, kaj je v ozadju, ampak kaj je v ospredju in ali so navedbe o koruptivnih praksah resnične ali ne. V vsaki normalni državi, v kateri bi nekdanja pravosodna ministrica razlagala, kdo in kako je nedotakljiv, bi bili plat zvona. Prav tako bi v normalni državi zvonili alarmi, če bi ugledna odvetnica razlagala, kako lahko vse urediš pri določenem politiku, če mu plačaš ustrezno provizijo, in da je bila zraven ob koruptivnih praksah. Prav tako bi se vprašali, ali so trditve generalne sekretarke vladajoče stranke o tem, kako določena ministrica krade, resnične ali ne.

Če določeni posnetki razkrivajo koruptivne prakse, je njihova objava v interesu javnosti. Prav tako je popolnoma jasno, da morajo v tem primeru odgovarjati koruptivni politiki, in ne tisti, ki so posneli izjave, četudi so posnetki nezakoniti. Pred leti sta se v prisluškovalno afero, ki je bila nastavljena past, v sosednji Avstriji ujela politika Strache in Gudenus. Po objavi zanju zelo obremenjujočih posnetkov sta oba odstopila, kancler je razpustil koalicijo in imeli so predčasne volitve. Avstrija je dežela, kjer so zelo občutljivi za afere politikov. Slovenija pa je po drugi strani dežela, kjer se določenim politikom veliko tolerira. Nekateri pravijo, da posnetki posegajo v volilno kampanjo. Zagotovo, ampak ali ni najpomembnejše, da imajo ljudje vse informacije o tem, kako vladajoči politiki ravnajo, in ne le kaj govorijo? Soditi jih namreč moramo po dejanjih, ne pa po besedah, kaj so oziroma bodo delali.

Več iz teme

ZADNJE NOVICE
22:45
Novice  |  Karikatura
KARIKATURA

Zgodnja pomlad ...

O spomladanski utrujenosti.
Branko Babič15. 3. 2026 | 22:45
22:25
Novice  |  Kolumne
NA KOŽO

Kolumna Mateja Lahovnika: Posnetki

Pravo vprašanje ni, kaj je v ozadju posnetkov, ampak kaj je v ospredju in ali so navedbe o koruptivnih praksah resnične ali ne.
Matej Lahovnik15. 3. 2026 | 22:25
21:54
Novice  |  Slovenija
ANKETA MEDIANE

Nova anketa napoveduje sedmim strankam uvrstitev v parlament, glede sestave vlade pa problem

SDS bi podprlo 23,9 % vprašanih, Gibanje Svoboda pa 20,1 %. 29,5 % vprašanih si želi vlado, ki je ne bi vodila ne Janez Janša ne Robert Golob.
15. 3. 2026 | 21:54
21:00
Bulvar  |  Suzy
ŠOK ZA ZNANO PLESALKO

Bo Nadiya Bychkova ostala brez mesta v priljubljenem šovu? (Suzy)

Ukrajinska plesalka, ki je del življenja preživela tudi v Sloveniji, naj bi se po poročanju britanskih medijev poslovila od oddaje Strictly Come Dancing. BBC naj bi pred novo sezono osvežil zasedbo, v zakulisju pa že krožijo očitki o starostni diskriminaciji.
15. 3. 2026 | 21:00
20:46
Bulvar  |  Tuji trači
BURNO

Škandalozno ljubezensko življenje Stephena Hawkinga

Prvo ženo je zapustil zaradi rdečelase medicinske sestre, ki se je znala spogledovati.
15. 3. 2026 | 20:46
20:18
Bulvar  |  Domači trači
ZVEZDNIŠKO PRIJATELJSTVO

Znani Slovenki, ki ju je združila diagnoza rak dojke (VIDEO)

Včasih se prijateljstva spletejo v najtežjih trenutkih.
15. 3. 2026 | 20:18

Logo
IZBRANO ZA VAS
Photo
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Bo to udarec za ameriške velikane?

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POBEG S PRIJATELJICAMI

Odkrijte hrvaške otoke malo drugače. Presenetilo vas bo!

Če načrtujete pobeg s prijateljicami, ljubljeno osebo ali se podajate na samostojno pustolovščino, pri izbiri naslednje destinacije dajte prednost varnosti.
12. 3. 2026 | 09:24
Promo
Lifestyle  |  Izlet
BEOGRAD

Mnogi so mislili, da so videli že vse … dokler niso doživeli te zabave

Dobrodošli v Lafayettu! Restavracija – kabaret – klub fascinantnih kabaretnih predstav in večerov, ki si jih boste zapomnili. Uživajte v pariškem duhu na ekskluzivni lokaciji v Beogradu, s pogledom na reko Savo.
6. 3. 2026 | 14:30
Promo
Bulvar  |  Glasba in film
POLETJE

V Ljubljani se obeta pestro dogajanje

Na odrih 74. Ljubljana Festivala bodo letos zaživela nekatera največja dela glasbenega gledališča.
Promo Slovenske novice10. 3. 2026 | 14:36
Promo
Lifestyle  |  Izlet
NIŠ

Iščete svojo naslednjo destinacijo?

V Nišu vas ljudje pričakajo z nasmehom in toplino, ki jo je danes redko kje še mogoče srečati. Zato vam, če iščete svojo naslednjo balkansko destinacijo, priporočamo, da se ustavite na jugu Srbije in doživite nekaj, česar ne boste pozabili.
6. 3. 2026 | 20:30
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA

Hernija diska: kdaj je operacija res zadnja možnost?

Vas je neznosna bolečina v hrbtu priklenila na posteljo? Morda gre za hernijo diska – stanje, ki lahko brez rehabilitacije vodi do nepopravljivih posledic.
Promo Slovenske novice10. 3. 2026 | 09:55
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVATIVNO

Nevidna hrbtenica slovenskih milijardnih investicij

V Sloveniji panoga tehnologije čistih prostorov ustvarja do 6 % BDP-ja, zaradi novih naložb v farmacijo pa bo potreba po panožnih strokovnjakih zelo velika.
Promo Slovenske novice12. 3. 2026 | 08:58
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOCESTE

To je trik na avtocesti, ki bi lahko spremenil vsakodnevne kolone

Prinaša več pretočnosti in povečuje varnost v prometu. Prav tako prispeva k večji predvidljivosti potovalnih časov, kar je še posebej pomembno za vsakodnevne migracije in nemoten potek logističnih tokov.
7. 3. 2026 | 08:30
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

Prihranki stojijo, čas teče: napaka, ki jo dela ogromno ljudi

Vzajemni skladi omogočajo razpršitev, strokovno upravljanje in postopno vlaganje, zato so za mnoge vlagatelje razumljiv začetek.
Promo Slovenske novice13. 3. 2026 | 08:18
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REŠITEV

Bolečina, ki vam lahko zagreni življenje

Kdaj je pri bolečini v gležnju dovolj konservativno zdravljenje in kdaj je smiselna artroskopska operacija?
Promo Slovenske novice9. 3. 2026 | 09:18
Promo
Lifestyle  |  Izlet
LOKALNE SESTAVINE

Lokalne sestavine v rokah Michelinovih mojstrov? Rezultat preseneti že po prvem grižljaju

Ob dobri hrani nastanejo najlepši spomini. Slovenska kulinarika prav z vsakim krožnikom pripoveduje zgodbo o kraju, letnem času in ljudeh, ki pridelujejo, nabirajo in pripravljajo tisto, kar je v danem trenutku najboljšega okusa.
5. 3. 2026 | 20:30
Promo
Novice  |  Slovenija
ŠOLANJE

Kaj je tako posebnega na tej osnovni šoli v Ljubljani?

Izbira osnovne šole je za starše bodočih prvošolcev ena najpomembnejših odločitev.
Promo Slovenske novice12. 3. 2026 | 09:03
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
VLAK

Zakaj potniki množično hitijo na vlake?

Pri nas vse več ljudi za svoje poti izbere vlak. V letu 2025 so Slovenske železnice prepeljale 20,9 milijona potnikov.
4. 3. 2026 | 08:53
Promo
Lifestyle  |  Stil
LUKSUZ

Kaj počnejo v edinem globalnem lifestyle management klubu?

Quintessentially je edini globalni lifestyle management klub, ki na novo definira premium turizem v regiji.
6. 3. 2026 | 18:30
Promo
Lifestyle  |  Izlet
HOTEL RAMONDA

Pod tem mističnim vrhom se skriva razkošje

Tako kot avtohtona cvetlica z gore, po kateri se imenuje, je hotel Ramonda skladno umeščen v naravni ambient in globoko navdihnjen z okoljem.
7. 3. 2026 | 11:30
Promo
Lifestyle  |  Stil
UGODNO

Pomladni popusti, ki vas bodo navdušili

Če za izdelke MS plačujete polno ceno, zapravljate denar. Keysoff Spring Sale ponuja velike popuste za orodja MS brez omejitev količine.
Promo Slovenske novice12. 3. 2026 | 08:55
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
DOM

Hišni sejem Lip Bled prinaša nore popuste na vrata in talne obloge

Lip Bled ob sejmu Dom pripravlja posebno sejemsko ponudbo notranjih in vhodnih vrat ter talnih oblog. Akcija velja do konca marca oziroma do razprodaje zalog.
10. 3. 2026 | 08:49
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZOBOZDRAVSTVO

Tako naj bi danes izgledal obisk zobozdravnika

Ordinacija DR KOZOMARA v Beogradu na vodi se uveljavlja kot zgled sodobne zasebne zdravstvene prakse, ki z inovacijami, personaliziranimi terapijami in visokimi etičnimi standardi na novo opredeljuje pojem zobozdravstvene storitve, tako na domačem kot na regionalnem trgu.
7. 3. 2026 | 10:30
Promo
Lifestyle  |  Izlet
IZLET

Ko obiskovalci odkrijejo te točke, ni več poti nazaj

Slovenija leži na stičišču štirih geografskih svetov, kjer se letni časi in pokrajine prelivajo v neskončne možnosti gibanja na prostem, zato je odlična destinacija za ljubitelje športnih aktivnosti v naravi.
5. 3. 2026 | 16:30
