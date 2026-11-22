V Srbiji je uro po zaprtju volišč Vučić že priznal poraz, v Ljubljani pa so prešteli in objavili manj kot promil glasov. Na rezultate se je spet čakalo več ur. Ni znano, katere poštne golobe uporabljajo na Državni volilni komisiji za sporočanje rezultatov, ampak jih očitno slabo hranijo. V dobi digitalizacije preštevanje in objavljanje rezultatov deluje skrajno amatersko.

Lokalne volitve so spet pokazale, da so v mestih in na deželi še vedno priljubljene nestrankarske liste in kandidati, četudi je marsikdaj očitno, v kateri politični tabor kandidat spada. Mnogim je pač všeč, če kandidat poudarja, da je neodvisen od političnih strank. Volilna udeležba je bila, glede na to, kako pogosto hodimo na volišča v zadnjih mesecih, solidna. Volivci očitno razumejo, da imajo župani velik vpliv na zadeve, ki so jim blizu in jih neposredno zadevajo, pa naj gre za komunalne zadeve, vrtce ali pa zdravstveno oskrbo na primarni ravni. Zato so imeli županski kandidati prave male procesije srečevanj z volivci po krajevnih skupnostih, da bi okrepili vtis povezanosti s krajani.

Ni znano, katere poštne golobe uporabljajo na Državni volilni komisiji za sporočanje rezultatov, jih pa očitno slabo hranijo.

V treh velikih mestih bodo morali volivci še enkrat na volišča. V največjem bodo izbirali med kandidatom, ki veliko naredi, ampak po govoricah sodeč tudi nekaj pri tem vzame, ter kandidatom, ki zelo malo naredi in nič od tega ne vzame. V drugem največjem mestu med politikom, ki na lokalni ravni išče svoje politično preživetje, ter novim kandidatom, ki prvič stopa v politiko. V Kranju pa so volivci jasno postavili politični higienski minimum in odslovili dosedanjega župana že v prvem krogu. Če tako velika afera, kot je bila v Kranju, izbruhne tik pred volitvami, je tudi najbolj pozabljivi ne pozabijo. Predvolilni cirkus v mestih in na deželi bodo sicer pogrešali le tisti redki, ki na predvolilnih shodih vzamejo, kar se ponuja, od pisal, kapic, obeskov do kakšne porcije golaža. Večina pa si bo, vsaj do naslednjič, malo oddahnila.