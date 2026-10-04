Kolumna Mateja Lahovnika: Zbiranje zamaškov

Parlament je končno sprejel zakon o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni otrok, ko je napredno zdravljenje na voljo v tujini. Sklad se bo polnil z donacijami in darili, predvsem pa z delom sredstev, ki ostanejo nerazporejena od dohodnine, saj vsi ne namenijo nekomu odstotka dohodnine.

Vlada je torej del teh nerazporejenih sredstev namenila zdravljenju otrok. Temu se ostro upirajo nekateri nevladniki, ki so na razpisih doslej pobirali milijone, pogosto za sporne projekte, o katerih bi se dalo razpravljati še dolgo. Ni skrivnost, da del teh organizacij deluje kot podaljšana roka leve politike, saj je to očitno tudi v kampanji pred referendumi. Spomnimo se ministrice Golobove vlade, ki je odstopila, ko so mediji razkrili poskus več sto tisoč evrov financiranja Inštituta za enakost spolov. Nenavadno je že ime »Inštituta za proučevanje enakosti spolov«, saj spola zaradi fizičnih razlik nista enaka, ampak enakopravna. Podoben primer je Zavod »Danes je nov dan«, ki se predstavlja kot inštitut za druga vprašanja in ki je v času Golobove vlade prejel več kot 600.000 evrov javnih sredstev. Te organizacije bodo lahko še naprej financirane, ampak bodo o tem namesto politike odločali davkoplačevalci, ki jim bodo ali pa ne bodo namenili del dohodnine.

Država je končno priznala, da zdravljenje otrok z redkimi boleznimi ne sme biti odvisno od dobrodelnosti.

Nobene logike ni, da starši za zdravljenje otroka zbirajo zamaške, medtem pa iz javnih sredstev plačujemo raziskave z bizarnimi vsebinami. Ideološkim nevladnikom nihče ne jemlje dostopa do javnega denarja. Zaslužiti si ga bodo morali tako, da bodo ljudi prepričali, da delajo koristne stvari. Projekti, ki so koristni in ljudi prepričajo, bodo dobili več, projekti, ki so sporni in nekoristni, pa manj javnih sredstev.

Zamaški lahko torej končno odidejo v zabojnik. Ne zato, ker bi solidarnost usahnila, ampak zato, ker država končno priznava, da zdravljenje otrok z redkimi boleznimi ne sme biti odvisno od dobrodelnosti. Staršem in otrokom se v najtežjih trenutkih ne bo več treba javno izpostavljati. To ni ideološka zmaga nove koalicije, ampak minimum spodobnosti, ki bi moral imeti široko družbeno podporo.