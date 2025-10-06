  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NA KOŽO

Kolumna Mihe Šimnovca: Krivice na skakalnicah

Čeprav so nekateri predlagali, da bi odpovedali neregularno uvodno serijo, so jo po daljši prekinitvi vseeno nadaljevali.
Že res, da gre za šport na prostem, težava pa je v tem, da pri nas na tovrstnih preizkušnjah (še zmeraj) ni vetrne izravnave. Fotografija je simbolična. FOTO: Marko Feist
Že res, da gre za šport na prostem, težava pa je v tem, da pri nas na tovrstnih preizkušnjah (še zmeraj) ni vetrne izravnave. Fotografija je simbolična. FOTO: Marko Feist
Miha Šimnovec
 6. 10. 2025 | 22:25
2:46
A+A-

V športu na takšen in drugačen način delujem že več kot trideset let, zato dobro vem, da se v njem – tako kot tudi sicer v življenju – dogajajo različne krivice. In to sploh ne tako redko, kot morda mnogi menijo. Največkrat jih gre kakopak pripisati človeškemu faktorju.

O končnem rezultatu – roko na srce – nemalokrat (so)odločajo sodniki, pa naj gre za nogometne, košarkarske, rokometne ali, recimo, tiste v smučarskih skokih, ki ocenjujejo slog skakalcev. Čeprav je težko verjeti, naj bi se že dogajalo, da ti sploh niso videli celotnega nastopa določenega tekmovalca. Pa niti ne zgolj po lastni krivdi. Sodniški stolpi so ponekod (ostali) postavljeni tako, da je zlasti po prenovi oziroma povečavi objekta (predvsem velikih naprav in letalnic) težko s prostim očesom dobro videti, ali je skakalec tam daleč spodaj pristal v telemark ali ne. Še posebno ob slab(š)i vidljivosti. Tudi zaradi tega se dogajajo napake.

Namesto državnega prvenstva je vse skupaj izpadlo kot navadna vaška tekma.

Spodrsljajev – ne toliko sodniških kot tistih pri vodenju tekmovanja – ni manjkalo niti na sobotnem »poletnem« mladinskem državnem prvenstvu v smučarskih skokih v Kranju. Še zlasti na posamični preizkušnji fantov do 20 let so odgovorni zavoljo vetra, ki je začel spreminjati moč in tudi smer, izgubili nadzor nad vsem skupaj.

Čeprav so nekateri že predlagali, da bi odpovedali neregularno uvodno serijo, so jo po daljši prekinitvi vseeno nadaljevali in v neenakih razmerah izpeljali do konca. In marsikomu pokvarili dan. Namesto državnega prvenstva je tako vse skupaj izpadlo kot navadna vaška tekma. Samo da so jo spravili pod streho.

Že res, da gre pri tem za šport na prostem, težava pa je v tem, da pri nas na tovrstnih preizkušnjah (še zmeraj) ni vetrne izravnave. Za nameček ni niti elektronskega merjenja, zaradi česar je napak še toliko več. Tudi v soboto je bilo namreč slišati nemalo pripomb nad izmerjenimi daljavami mož ob doskočišču.

Glede na veliko priljubljenost in odmevnost tega športa v Sloveniji je res prav žalostno, da teh sistemov ob večmilijonskem proračunu pri nas še vedno ni na skakalnicah. Verjamem, da začne marsikdo zaradi ponavljajočih se krivic počasi izgubljati voljo do skakanja. Tudi zaradi prevelikih oziroma neustreznih tekmovalnih dresov, ki jih imajo nekateri in jim pristojni pogledajo skozi prste. Čeprav sem absolutno proti vsakršnemu nasilju, ne bom začuden, ko bo nekomu spet dvignilo pokrov ...

Več iz teme

smučarski skokikolumnaKranjsodniki
ZADNJE NOVICE
22:47
Novice  |  Slovenija
NAVEDBE SINDIKATA O DOMNEVNEM ŠIKANIRANJU ZAVRAČAJO

Pošta Slovenije naj bi z odpovedjo grozila tudi sindikalistu

Na Pošti Slovenije potrdili, da je bil Gržiniču 26. septembra vročen pisni opomin pred redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga, in sicer v skladu z zakonsko predvidenim postopkom.
6. 10. 2025 | 22:47
22:45
Novice  |  Karikatura
KARIKATURA

Kurilna sezona

Treba bo po drva ...
Marko Kočevar6. 10. 2025 | 22:45
22:25
Novice  |  Kolumne
NA KOŽO

Kolumna Mihe Šimnovca: Krivice na skakalnicah

Čeprav so nekateri predlagali, da bi odpovedali neregularno uvodno serijo, so jo po daljši prekinitvi vseeno nadaljevali.
Miha Šimnovec6. 10. 2025 | 22:25
22:06
Šport  |  Tekme
NEUSTAVLJIVI

Slovenski as Tadej Pogačar pred Lombardijo tudi na dirki po treh dolinah Vareseja

Dirko po treh dolinah Vareseja so lani odpovedali zaradi močnega deževja.
6. 10. 2025 | 22:06
21:57
Novice  |  Kronika  |  Doma
BIL JE LE PIJAN

Občan v Bovcu sprehajal psa, ko ga je našel. Bil je neodziven

55-letnega avstrijskega državljana, ki je kazal očitne znake alkoholiziranosti, so reševalci pregledali.
6. 10. 2025 | 21:57
21:28
Novice  |  Slovenija
TOŽILSTVO ODSTOPILO OD PREGONA

Ena izmed najodmevnejših afer med epidemijo covida-19 končana, tožilstvo zavrglo ovadbo zoper Počivalška

Kot pojasnjujejo, ni dokazov, da bi obdolženci storili kaznivo dejanje.
6. 10. 2025 | 21:28

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Za brezskrbne jesenske počitnice v tujini

Jesenske počitnice se hitro bližajo in marsikdo jih bo izkoristil za kratek oddih v tujini in raziskovanje novih krajev. Ste med njimi tudi vi?
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 09:29
Promo
Novice  |  Slovenija
Podkast Sovoznik

»Telefoni so posledica, ne vzrok« (podkast)

Gregor Kosi, nekdanji direktor Lidla Slovenija, v podkastu Sovoznik razkriva, zakaj pravi vodja za seboj ne pušča praznine in zakaj so odnosi ključni.
Gregor Knafelc3. 10. 2025 | 09:28
Promo
Novice  |  Slovenija
Posel

Sistem SPOT, pametno mesto za vaš posel

S podporo sistema SPOT od prvega podjetniškega navdiha do uspešnega poslovanja na domačem ali globalnem trgu.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 09:15
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMA

Bomo spet kurili na drva in pelete?

V oktobru vam priznamo 10 % popusta na vse naše kamine France Turbo.
6. 10. 2025 | 08:56
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Za brezskrbne jesenske počitnice v tujini

Jesenske počitnice se hitro bližajo in marsikdo jih bo izkoristil za kratek oddih v tujini in raziskovanje novih krajev. Ste med njimi tudi vi?
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 09:29
Promo
Novice  |  Slovenija
Podkast Sovoznik

»Telefoni so posledica, ne vzrok« (podkast)

Gregor Kosi, nekdanji direktor Lidla Slovenija, v podkastu Sovoznik razkriva, zakaj pravi vodja za seboj ne pušča praznine in zakaj so odnosi ključni.
Gregor Knafelc3. 10. 2025 | 09:28
Promo
Novice  |  Slovenija
Posel

Sistem SPOT, pametno mesto za vaš posel

S podporo sistema SPOT od prvega podjetniškega navdiha do uspešnega poslovanja na domačem ali globalnem trgu.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 09:15
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMA

Bomo spet kurili na drva in pelete?

V oktobru vam priznamo 10 % popusta na vse naše kamine France Turbo.
6. 10. 2025 | 08:56
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Brez skrbi tudi v najhujši zimi: ogrevanje prihodnosti je tukaj

Toplotna črpalka z vključenim zavarovanjem je naložba v toplino in varnost doma, saj združuje udobje, prihranek energije in brezskrbnost za prihodnost.
3. 10. 2025 | 10:39
Promo
Novice  |  Slovenija
Bančništvo

Ali lahko digitalno bančništvo res nadomesti osebni stik?

V digitalni dobi bančništvo nikoli ne spi – Gorenjska banka ob svoji 70-letnici vstopa v prenovljeno vizualno podobo in uporabniško izkušnjo znamke.
Promo Slovenske novice3. 10. 2025 | 09:04
Promo
Novice  |  Slovenija
Nadaljevanka

Iz mesta na vas za zdravje ljudi

Maja Križaj je specialistka splošne medicine, poklica, ki v Sloveniji vzbuja ogromno pozornosti zaradi kritičnega pomanjkanja v že tako podhranjeni panogi.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 08:40
Promo
Lifestyle  |  Stil
OBRATI

Ko doseg ni več težava

Najnaprednejši električni avto v svojem razredu navdušuje z izjemnim dosegom, 800-voltno tehnologijo, vrhunsko učinkovitostjo in trajnostno notranjostjo.
Promo Slovenske novice3. 10. 2025 | 10:15
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
PRIVARČUJTE

Sončna elektrarna se po novem sistemu še bolj splača!

Z novo samooskrbno sončno elektrarno v kombinaciji z baterijo in pametnim razsmernikom lahko gospodinjstvo prihrani več kot 1.500 EUR na leto.
2. 10. 2025 | 08:52
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VODIK

Nastaja največja vodikova iniciativa v Sloveniji

Slovenija s posebno iniciativo vstopa v vodikovo prihodnost ter povezuje industrijo in energetiko za razogljičen in zeleni prehod.
30. 9. 2025 | 08:20
Promo
Novice  |  Slovenija
Nadaljevanka

Kdaj bo Velika vas končno dobila laskavi naziv?

Franc Vouk je župan ene najmanjših gorenjskih občin, Velike vasi. Je tudi župan z najdaljšim stažem, saj so ga volivci izvolili sedemkrat zapored.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 08:42
Promo
Novice  |  Slovenija
ČAKALNE DOBE

Zakaj bi čakali več kot 600 dni, če vam ni treba?

Kako gibanje, preventiva in dodatno zdravstveno zavarovanje PRVA Zdravje pomagajo k hitrejšemu okrevanju in mirnejši prihodnosti.
2. 10. 2025 | 13:24
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Laponska: čarobni oddih, ki ga nikoli ne boste pozabili

Ko se približuje december, se v nas prebudi nekaj posebnega – občutek topline, pričakovanja in čarobnosti, ki ga drugje v letu ne poznamo. A če obstaja kraj, kjer je ta občutek še močnejši, kjer praznični duh resnično živi, potem je to Laponska.
Promo Slovenske novice3. 10. 2025 | 09:45
Promo
Novice  |  Slovenija
Zrak

Slovenija na dnu Evrope po čistem zraku; kje delamo napake?

V Sloveniji ugotavljamo, da imamo kljub dejstvu, da je več kot polovica države porasla z gozdovi, precej onesnažen zrak.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 09:04
Promo
Novice  |  Slovenija
PODKAST

Glive, ki varujejo stavbe in čistijo zrak (podkast)

Evropa danes vlaga v znanost, ki deluje na robu mogočega – podpira projekte, ki so tvegani, drzni in nepričakovani, a z jasnim ciljem: izboljšati naše vsakdanje življenje.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 14:46
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
PRAVOČASNA OBRAVNAVA

Lumbago: vzroki, simptomi in zdravljenje bolečin v križu

Nenadna bolečina v križu vas lahko ujame pri vsakdanjih opravilih. Zakaj ne mine sama od sebe in zakaj jo je nujno pravočasno obravnavati?
30. 9. 2025 | 09:04
Promo
Novice  |  Slovenija
DOGODEK

Ekonomija pod žarometi 2025: ideje, trendi in izzivi prihodnosti

Dogodek, ki povezuje stroko, gospodarstvo in družbo v iskanju rešitev za jutri.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 09:21
Promo
Novice  |  Slovenija
OBJAVA

Razpis za predsednika uprave SDH

3. 10. 2025 | 08:33
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNA ZGODBA

Družina iz Zagreba že 30 let premaguje svetovno konkurenco (video)

To je zgodba, ki že več kot tri desetletja navdihuje in premika meje v svetu stomatologije. Postala je družinska pripoved o trdem delu, predanosti in iskreni skrbi za dobrobit pacienta. Spoznajte kliniko Ortoimplant DENTAL SPA v Zagrebu.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 09:03
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
VEČNO VPRAŠANJE

Ali veste, kakšno mleko kupujete?

Na trgovskih policah je ponudba mleka in mlečnih izdelkov ogromna. Mleko prihaja iz različnih držav, s seboj pa prinaša različno kakovost in svežino.
Promo Slovenske novice1. 10. 2025 | 09:49
Promo
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKA HRANA

Iz Tuša sporočajo: Imamo slovenski krompir

Medtem ko kmetje opozarjajo, da je Slovenija preplavljena s tujim krompirjem, boste v trgovinah Tuš našli krompir, ki so ga pridelali kmetje v Sloveniji.
3. 10. 2025 | 15:11
PromoPhoto
Novice  |  Svet
POVEZOVALNO

Kako je Koroška postala nova zvezda Evrope

Goliška železnica (Koralmbahn), suhi terminal in letališče Celovec postavljajo Koroško na logistični zemljevid sveta.
30. 9. 2025 | 15:32
Promo
Lifestyle  |  Stil
OPREMA DOMA

Kako začeti? Mini projekt za maksimalen učinek

Priznam: prvi hladnejši konec tedna me vedno najde s skodelico čaja v roki in z mislijo, da bi domu dala malo več topline. Letos sem se lotila petih hitrih projektov in v dveh dneh naredila razliko, ki jo opazi vsak obiskovalec, hkrati pa sem zmanjšala tudi račun za ogrevanje
29. 9. 2025 | 10:12
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA ENERGIJA

Težka industrija in napete razmere na trgu: kdaj bo naslednji cenovni šok?

V zadnjih letih je slovenski trg električne energije podvržen hitrim spremembam, ki so posledica geopolitičnih dogodkov in strukturnih premikov v evropskem energetskem sistemu.
3. 10. 2025 | 09:27
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki