Kolumna Mihe Šimnovca: Lando prvak, Max najboljši

Nizozemskega šampiona Maxa Verstappna, ki je z rdečim bikom kraljeval minula štiri leta, je s prestola zrinil Lando Norris. Britanski zvezdnik je unovčil (pre)moč svojega McLarna, ki si je že predčasno zagotovil drugo zaporedno konstruktorsko lovoriko, in si uresničil otroške sanje. Kdor je še poleti menil, da bosta oranžna asa Lando Norris in Oscar Piastri zaradi velikanske prednosti zgolj med seboj obračunala za naziv najboljšega dirkača na svetu, se je močno uštel. Potem ko je zavoljo McLarnove prevlade resnično že grozilo, da bo sezona postala dolgočasna, smo ljubitelji kraljevskega avtomobilističnega razreda postali priče Maxovemu zgodovinskemu lovu na 26-letnega Angleža in dve leti mlajšega Avstralca.

Mnogi se strinjajo, da je Max Verstappen kljub izgubljeni lovoriki ta čas še vedno najboljši dirkač na svetu.

Verstappen, ki je konec avgusta po dirki v Zandvoortu v skupni razvrstitvi za svetovno prvenstvo zaostajal že za gromozanske 104 točke, je začel pridno topiti zaostanek. In kar se je zdelo še septembra težko verjetno, se je nato tudi uresničilo. Pred zadnjo letošnjo preizkušnjo za veliko nagrado Abu Dabija so imeli z Norrisom, Piastrijem in Verstappnom dejansko še trije dirkači možnosti za osvojitev naslova svetovnega prvaka. Tako je prvenstvo spet postalo izjemno razburljivo.

Če so tudi pri McLarnu še pred nekaj tedni verjeli, da imajo po konstruktorski lovoriki tudi vozniški šampionski pokal že tako rekoč v žepu, so morali za slednjega minulo nedeljo v Marini Yas trepetati vse do zadnjih metrov. Na koncu je namreč Norris s tretjim mestom na sklepnem dejanju v Združenih arabskih emiratih rešil vsega dve točki naskoka pred 28-letnim Nizozemcem, ki je bil sicer najhitrejši v Abu Dabiju, kjer je slavil že 71. zmago v formuli 1. Verstappen je novo z izjemno predstavo spet dokazal, da se ga nikoli ne sme vnaprej odpisati, naj bo v še tako težkem in nezavidljivem položaju. Mnogi poznavalci tega (moto)športa se strinjajo, da je RedBullov zvezdnik kljub izgubljeni lovoriki ta čas še vedno najboljši dirkač na svetu. Med drugimi tako razmišlja tudi nekdanji francoski šampion Alain Prost, ki so ga svojčas klicali profesor. »Lando Norris si zasluži letošnji naslov svetovnega prvaka, toda Max Verstappen je – roko na srce – še zmeraj v svoji ligi in nad vsemi ...«