  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NA KOŽO

Kolumna Mihe Šimnovca: Mrk paradne discipline

Ni še povsem zbledel spomin na preizkušnjo leta 2001 v znamenitem Schladmingu, kjer se je v finale prebilo kar osem Slovencev.
Bojan Križaj. FOTO: Joco Žnidaršič
Bojan Križaj. FOTO: Joco Žnidaršič
Miha Šimnovec
 17. 11. 2025 | 22:25
A+A-

Že po tradiciji je Levi gostil uvodni slalomski preizkušnji sezone za svetovni pokal v alpskem smučanju. Medtem ko je ženska tekma na tem finskem prizorišču minila v znamenju izjemne premoči ameriške šampionke Mikaele Shiffrin, ki je z velikansko prednostjo slavila že 102. zmago na tej ravni, je moška postregla s premiero. S tekmeci je namreč opravil Lucas Pinheiro Braathen, ki je tako poskrbel za zgodovinsko prvo brazilsko slavje med smučarsko elito.

Za 25-letnega asa, ki je luč sveta ugledal v Oslu, to sicer ni bila krstna zmaga, pred lansko zamenjavo državljanstva jih je namreč pet dosegel za Norveško. Skandinavskemu Brazilcu sta družbo na odru za najboljše delala drugouvrščeni francoski olimpijski prvak Clement Noel in Eduard Hallberg, ki je finskemu moškemu smučanju priboril prve stopničke v svetovnem pokalu po sušnih 18 letih.

Na moškem slalomu v Leviju predvčerajšnjim na startu ni bilo niti enega Slovenca!

Tudi sicer je bila konkurenca na tekmi v Leviju zelo pestra. Na startu je bilo namreč 81 slalomistov iz 24 držav, od katerih jih je imelo 14 vsaj enega tekmovalca med dobitniki točk. Med njimi pa ni bilo Slovenije. Še več; v naši nekoč paradni smučarski disciplini, v kateri so viden pečat na belih strminah pustili Bojan Križaj, Rok Petrovič, Grega Benedik, Jure Košir, Mitja Kunc, Matjaž Vrhovnik & Co., predvčerajšnjim vnovič ni bilo niti enega tekmovalca iz dežele na sončni strani Alp!

Ni še povsem zbledel spomin na preizkušnjo leta 2001 v znamenitem Schladmingu, kjer se je v finale prebilo kar osem Slovencev, od katerih jih je s Kuncem (3.), Koširjem (6.), Vrhovnikom (7.), Renejem Mlekužem (8.), Dragom Grubelnikom (13.), Andrejem Miklavcem (18.) in Urošem Pavlovčičem (21.) kar sedem osvojilo točke. To je še en zgovoren dokaz, kako nizko je naše smučanje padlo v tej panogi. In to kljub temu da gre za disciplino, ki jo je mogoče vaditi tudi na slovenskih smučiščih. Navsezadnje v Kranjski Gori že vrsto let ob veleslalomski priredijo tudi slalomsko tekmo za svetovni pokal.

Zaradi tega se na slabše razmere za trening v našem slalomskem taboru zares ne morejo izgovarjati. Še toliko manj, ker so po drugi strani slovenski smukači z Miho Hrobatom na čelu, v prejšnji zimi celo četrtouvrščenem v končnem seštevku kraljevske panoge alpskega smučanja, že nekaj let veliko bolj konkurenčni najboljšim na svetu. V zlatih časih našega belega cirkusa je bilo kaj takšnega povsem nepredstavljivo ...

Več iz teme

smučanjealpsko smučanjesvetovni pokalJure KoširMikaela ShiffrinSchladmingBojan Križaj
ZADNJE NOVICE
22:58
Lifestyle  |  Astro
ZVEZDNA ANALIZA VSAK DAN SVEŽE

Dnevni horoskop Slovenskih novic (17. 11. 2025)

Kaj vam za danes napovedujejo zvezde?
17. 11. 2025 | 22:58
22:45
Novice  |  Karikatura
KARIKATURA

Nepremičninski trg

Hiša po delih.
Marko Kočevar17. 11. 2025 | 22:45
22:25
Novice  |  Kolumne
NA KOŽO

Kolumna Mihe Šimnovca: Mrk paradne discipline

Ni še povsem zbledel spomin na preizkušnjo leta 2001 v znamenitem Schladmingu, kjer se je v finale prebilo kar osem Slovencev.
Miha Šimnovec17. 11. 2025 | 22:25
22:21
Novice  |  Slovenija
DO VKLJUČNO 1. DECEMBRA

Takšne bodo cene goriv v naslednjih dveh tednih

Liter bencina bo tudi prihodnjih 14 dni, to je do vključno 1. decembra, stal 1,455 evra, liter dizelskega goriva 1,499 evra, liter kurilnega olja pa 1,096 evra.
17. 11. 2025 | 22:21
22:10
Novice  |  Kronika  |  Doma
NA OBMOČJU VRBINE

V Brežicah otrokom zasegli 450 prepovedanih petard (FOTO)

O nevarnem ravnanju otrok so obvestili starše in na sodišče naslovili obdolžilne predloge.
17. 11. 2025 | 22:10
21:48
Novice  |  Kronika  |  Doma
V METLIKI

Ker mu je vrgel kamen v avtomobil, ga je 27-letnik brcnil in udaril v glavo

Policisti so takoj vzpostavili javni red in mir ter ugotovili identiteto vpletenih oseb.
17. 11. 2025 | 21:48

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
IZVOZ

Tri četrtine prihodkov iz tujine – zgodba o izvozni moči Slovenije

Švica je od lani vodilni izvozni trg Slovenije, saj smo tja izvozili za kar 20.694 milijonov evrov blaga, kar jo uvršča daleč pred druge trgovinske partnerice.
Promo Slovenske novice1. 11. 2025 | 10:05
Promo
Lifestyle  |  Izlet
ADVENTNI SEJMI

Slovenci množično v Zagreb

Ko pridejo prvi zimski dnevi, se Zagreb preobrazi v pravo božično pravljico. Ulice se spremenijo v svetlikajoče se avenije in parki v pravljične odre.
Promo Slovenske novice17. 11. 2025 | 09:56
Promo
Novice  |  Slovenija
Smučanje

Popolna lokacija za zimski oddih: vznemirljive vsebine za vse starosti

Snežna alpska prostranstva, številne možnosti za zabavo in sprostitev ter vrhunski hoteli Falkensteiner so to zimo popolna kombinacija!
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 11:57
Promo
Novice  |  Slovenija
LOKALNA HRANA

Preverite, kaj se skriva v krompirčku in burgerjih

Big Mac, neprekosljivi krompirček in številne druge jedi iz McDonald'sa imajo danes že skoraj ikoničen status in navdušene privržence po vsem svetu.
17. 11. 2025 | 08:52
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
IZVOZ

Tri četrtine prihodkov iz tujine – zgodba o izvozni moči Slovenije

Švica je od lani vodilni izvozni trg Slovenije, saj smo tja izvozili za kar 20.694 milijonov evrov blaga, kar jo uvršča daleč pred druge trgovinske partnerice.
Promo Slovenske novice1. 11. 2025 | 10:05
Promo
Lifestyle  |  Izlet
ADVENTNI SEJMI

Slovenci množično v Zagreb

Ko pridejo prvi zimski dnevi, se Zagreb preobrazi v pravo božično pravljico. Ulice se spremenijo v svetlikajoče se avenije in parki v pravljične odre.
Promo Slovenske novice17. 11. 2025 | 09:56
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Smučanje

Popolna lokacija za zimski oddih: vznemirljive vsebine za vse starosti

Snežna alpska prostranstva, številne možnosti za zabavo in sprostitev ter vrhunski hoteli Falkensteiner so to zimo popolna kombinacija!
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 11:57
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
LOKALNA HRANA

Preverite, kaj se skriva v krompirčku in burgerjih

Big Mac, neprekosljivi krompirček in številne druge jedi iz McDonald'sa imajo danes že skoraj ikoničen status in navdušene privržence po vsem svetu.
17. 11. 2025 | 08:52
Promo
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOST

Tudi Slovenci smo dobili nove priložnosti za naložbe

UniCredit odprla vrata globalnim naložbam: Slovenci lahko prvič vlagajo v krovni sklad različnih svetovnih vodilnih upravljavcev.
Promo Slovenske novice14. 11. 2025 | 09:03
Promo
Novice  |  Slovenija
Avtomobilizem

Osem let jamstva: zanesljivost, ki jo potrebuje vsak

Ko delo zahteva mobilnost in brezhibno logistiko, je 8-letno jamstvo več kot obljuba – je varnost in nuja na vsaki vaši poti.
Promo Slovenske novice17. 11. 2025 | 13:31
Promo
Novice  |  Slovenija
Fizioterapija

SLAP lezija: posebna vrsta poškodbe labruma ramena

Globoka bolečina v rami, občutek zatikanja in omejena gibljivost so lahko znak SLAP lezije. Spoznajte, kako jo diagnosticirati in uspešno zdraviti.
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 09:24
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

Nova definicija zobozdravstvene skrbi: personaliziran pristop

Klinika Ortoimplant DENTAL SPA uvaja personaliziran pristop All-on-X, ki spreminja pogled na zdravljenje najzahtevnejših primerov brezzobosti.
17. 11. 2025 | 08:23
Promo
Lifestyle  |  Stil
ALGORITMI

Kako vplivajo na to, kaj boste jedli za kosilo

Preglednost umetne inteligence postaja ključno vprašanje sodobne digitalne družbe.
Promo Slovenske novice17. 11. 2025 | 09:42
Promo
Lifestyle  |  Stil
KULINARIKA

To je sodelovanje, ki ga ni pričakoval nihče

Ko se japonska filozofija popolnosti sreča s slovensko umetnostjo okusa
Promo Slovenske novice17. 11. 2025 | 09:46
Promo
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA VARNOST

Vaše podatke prodajajo naprej – kako se zaščititi?

V digitalnem svetu so podatki postali nova valuta. Od e-naslovov do zgodovine brskanja – vsak delček informacije lahko ukradejo, zapakirajo in preprodajo.
17. 11. 2025 | 09:37
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPREDNO

Na Duplici že več kot 40 let ustvarjajo nekaj posebnega

Tradicionalna destilacija in sodobne tehnologije v sinergiji ustvarjajo kakovost, ki povezuje preteklost in prihodnost.
11. 11. 2025 | 08:48
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Zdravje zob

Miti o zobnih vsadkih: kaj je res in kaj ne?

Zakaj se zmote o zobnih vsadkih še vedno pojavljajo in kaj o njih pravita strokovnjaka iz klinike Ortoimplant DENTAL SPA?
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 09:30
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Napitki

Kako pripraviti popoln jesensko-zimski napitek, ki bo pogrel vašo dušo?

Ko hladnejši dnevi potrkajo na vrata, si vsi zaželimo nekaj več topline. Nič ne pogreje bolj kot skupni trenutki ob skodelici toplega kakava.
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 08:54
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Zakaj je Avstrija priložnost za enega največjih slovenskih gostincev (video)

Širitev na Taggenbrunn je podjetju Jezeršek gostinstvo odprla vrata v celotno regijo DACH in potrdila moč družinskih vrednot.
17. 11. 2025 | 11:41
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
VINSKA DOŽIVETJA

TOP ideje za vrhunska doživetja

Med griči, kjer se stikata narava in tradicija, kultura vina povezuje ljudi ter ustvarja pristne zgodbe Štajerske.
13. 11. 2025 | 08:39
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki