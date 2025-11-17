Kolumna Mihe Šimnovca: Mrk paradne discipline

Že po tradiciji je Levi gostil uvodni slalomski preizkušnji sezone za svetovni pokal v alpskem smučanju. Medtem ko je ženska tekma na tem finskem prizorišču minila v znamenju izjemne premoči ameriške šampionke Mikaele Shiffrin, ki je z velikansko prednostjo slavila že 102. zmago na tej ravni, je moška postregla s premiero. S tekmeci je namreč opravil Lucas Pinheiro Braathen, ki je tako poskrbel za zgodovinsko prvo brazilsko slavje med smučarsko elito.

Za 25-letnega asa, ki je luč sveta ugledal v Oslu, to sicer ni bila krstna zmaga, pred lansko zamenjavo državljanstva jih je namreč pet dosegel za Norveško. Skandinavskemu Brazilcu sta družbo na odru za najboljše delala drugouvrščeni francoski olimpijski prvak Clement Noel in Eduard Hallberg, ki je finskemu moškemu smučanju priboril prve stopničke v svetovnem pokalu po sušnih 18 letih.

Na moškem slalomu v Leviju predvčerajšnjim na startu ni bilo niti enega Slovenca!

Tudi sicer je bila konkurenca na tekmi v Leviju zelo pestra. Na startu je bilo namreč 81 slalomistov iz 24 držav, od katerih jih je imelo 14 vsaj enega tekmovalca med dobitniki točk. Med njimi pa ni bilo Slovenije. Še več; v naši nekoč paradni smučarski disciplini, v kateri so viden pečat na belih strminah pustili Bojan Križaj, Rok Petrovič, Grega Benedik, Jure Košir, Mitja Kunc, Matjaž Vrhovnik & Co., predvčerajšnjim vnovič ni bilo niti enega tekmovalca iz dežele na sončni strani Alp!

Ni še povsem zbledel spomin na preizkušnjo leta 2001 v znamenitem Schladmingu, kjer se je v finale prebilo kar osem Slovencev, od katerih jih je s Kuncem (3.), Koširjem (6.), Vrhovnikom (7.), Renejem Mlekužem (8.), Dragom Grubelnikom (13.), Andrejem Miklavcem (18.) in Urošem Pavlovčičem (21.) kar sedem osvojilo točke. To je še en zgovoren dokaz, kako nizko je naše smučanje padlo v tej panogi. In to kljub temu da gre za disciplino, ki jo je mogoče vaditi tudi na slovenskih smučiščih. Navsezadnje v Kranjski Gori že vrsto let ob veleslalomski priredijo tudi slalomsko tekmo za svetovni pokal.

Zaradi tega se na slabše razmere za trening v našem slalomskem taboru zares ne morejo izgovarjati. Še toliko manj, ker so po drugi strani slovenski smukači z Miho Hrobatom na čelu, v prejšnji zimi celo četrtouvrščenem v končnem seštevku kraljevske panoge alpskega smučanja, že nekaj let veliko bolj konkurenčni najboljšim na svetu. V zlatih časih našega belega cirkusa je bilo kaj takšnega povsem nepredstavljivo ...