Kolumna Mihe Šimnovca: Najhujša nočna mora gravitacije

V trenutku se začne bolj ali manj vse vrteti okrog tega športnika, kar s seboj prinese veliko dobrih stvari, vendar hkrati tudi neprijetne. Med navijači se močno poveča število prošenj za avtograme in skupno fotografiranje, poklicni fotografi in televizijski kamermani začnejo spremljati vsak zmagovalčev korak, obenem njegovo sleherno potezo pozorno opazujejo tudi tekmeci, ki si ga želijo premagati. V takšnem položaju se je pred tokratno novoletno turnejo, ki že dolgo velja za eno od najprestižnejših tekmovanj v smučarskih skokih, znašel tudi Domen Prevc, ki je na najboljši poti, da kot tretji Slovenec po Primožu Peterki (1996/97) in bratu Petru (2015/16) osvoji zlatega orla. Kot nam je tudi sam priznal v pogovoru, je imel v minulih dneh toliko takšnih in drugačnih obveznosti, da je že težko našel čas zase in za nujno potrebni počitek. A je doslej – če sodimo po njegovih skokih in dosežkih – kljub vsemu uspešno krmaril od tekme do tekme in se dobro spopadal z vsemi izzivi.

V zadnjem obdobju je pridobil veliko novih sledilcev in oboževalcev, med katerimi je v Garmisch-Partenkirchnu in Innsbrucku izstopalo dekle s plakatom, na katerem je pisalo Domen Prevc: Gravity's worst nightmare (najhujša nočna mora gravitacije). Že dolgo pa ga pozorno spremlja legendarni Avstrijec Toni Innauer, ki je našemu asu in skakanju posvetil kolumno v nedeljski izdaji dnevnika Tiroler Tageszeitung. V naslovu je, zanimivo, v slovenščini zapisal: Klobuk dol. Kot je poudaril, so imeli tekmeci v Innsbrucku zadnjo priložnost, da bi ujeli slovenskega alkimista letenja. »Skakalnica v Bischofshofnu mu je že po naravi preveč pisana na kožo,« je olimpijski prvak s srednje naprave v Lake Placidu 1980 napovedal Prevčevo končno zmago na 74. novoletni turneji.

»Domen je po letih spektakularnega poskušanja in napak našel filozofski kamen za nemogoče: varno povezavo učinkovitega odriva in nizkega hitrega leta. Pri tem večkrat izkoristi svojo nadnaravno gibljivost v gležnju,« je svoj pogled na najmlajšega od bratov Prevc še predstavil Innauer in se z naslednjimi besedami priklonil pred slovenskimi smučarskimi skoki. »Klobuk dol pred izvirnostjo tega majhnega, a hkrati tako velikega skakalnega naroda, ki se je vedno ponosno in pogumno ravnal po lastnih idejah ...«