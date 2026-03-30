Kolumna Mihe Šimnovca: Največji slovenski športni praznik

Kar je, recimo, v formuli 1 dirka za veliko nagrado Monte Carla in v tenisu turnir za grand slam v Wimbledonu, je v smučarskih skokih in poletih nedvomno Planica. Letalnica bratov Gorišek je namreč med vsemi napravami po različnih merilih nesporna številka 1, skakalci do nobene druge velikanke nimajo toliko (straho)spoštovanja. Zanimivo primerjavo je pred kratkim navedel tudi Gorazd Pogorelčnik. »Kar v alpskem smučanju pomeni moški smuk v Kitzbühelu, je v našem športu planiška letalnica, ki je vsekakor najzahtevnejša med četverico velikank na svetu,« je poudaril vodja panoge za skoke in nordijsko kombinacijo pri Smučarski zvezi Slovenije (SZS).

Planica ni le prizorišče zaključka sezone, temveč njen vrhunec v pravem pomenu besede.

Planica uživa čaroben status daleč naokrog, nanjo pa smo lahko Slovenci upravičeno ponosni. Da ima v naših srcih prav posebno mesto, pokažemo vsako leto znova konec marca, ko številni ljubitelji športa iz vseh koncev države množično romajo v dolino pod Poncami. Nič drugače ni letos; že za sredin preizkus se je ob največji napravi na svetu zbralo precej ljudi, dan pozneje so prireditelji med kvalifikacijami našteli 10.780 gledalcev, v petek 15.692, v soboto 30.878 in za konec v nedeljo še 26.030. V štirih dneh torej skupaj kar 83.380, tako da je finale svetovnega pokala 2025/26, na katerem so velika kristalna globusa slovesno podelili slovenskima šampionoma Domnu in Niki Prevc, znova upravičil status največjega slovenskega (vsakoletnega) športnega praznika.

V takšnih trenutkih Planica preseže šport in postane praznik skupnosti, prostor, kjer se stikajo tradicija, vrhunski dosežki in iskreno navdušenje ljudi. Tukaj rekordi niso le številke, temveč zgodbe poguma, vztrajnosti in neizmerne želje po popolnosti. Vsak polet je poklon generacijam, ki so soustvarjale to legendo, in navdih tistim, ki šele prihajajo. Ob zvoku planiške himne in plapolanju zastav se vedno znova potrjuje, da gre za enega najmočnejših simbolov slovenskega športa. Planica ni zgolj prizorišče zaključka sezone, temveč njen vrhunec v pravem pomenu besede. Je prostor, kjer se sezona ne konča, ampak krona. In prav zato ostaja neprekosljivo svetišče smučarskih poletov, ki vsako leto znova združi narod v velikem občudovanju in ponosu.