Lillehammer je s tridnevno prireditvijo odprl novo sezono svetovnega pokala v smučarskih skokih, ki je že na uvodni postaji poskrbela za nekaj presenečenj. Norvežani in Avstrijci so imeli največ razlogov za zadovoljstvo, Nemci pa so se domov odpravili z dolgimi nosovi. Tudi slovenski navijači so verjetno pričakovali več, toda za preplah je po prvem koncu tedna vendarle še prezgodaj.

Velika naprava Lysgårdsbakken, ki so jo zgradili za nepozabne zimske olimpijske igre leta 1994, je tokrat med zvezde izstrelila nekaj novih imen. Ob komaj 18-letni Norvežanki Ingvild Synnøve Midtskogen so se prvih stopničk v svetovnem pokalu razveselili še njena rojaka Gyda Westvold Hansen in Isak Andreas Langmo ter Avstrijec Raffael Zimmermann. Nekaterim uveljavljenim obrazom pa je norveški uvod precej zagrenil življenje. Še posebno Nemcem, ki so bili v moški konkurenci daleč od pričakovanj. Če so imeli v soboto med trideseterico še dva predstavnika, je bil njihov izkupiček dan pozneje še precej bolj klavrn: olimpijski prvak Philipp Raimund je bil 20., preostali skakalci iz te velesile pa so lahko le nemo opazovali finale.

Slovenski navijači so verjetno pričakovali več, a za preplah je po prvem koncu tedna vendarle še prezgodaj.

Slovenci seveda niso imeli razloga za pretirano slavje, a tudi za črnogledost ne. Nika Vodan je dvakrat končala na sedmem mestu, v nedeljo pa so se med najboljšo deseterico prebili še Anže Lanišek (7.), Domen Prevc (8.) in Nika Prevc (10.). Niti Timi Zajc s 14. mestom ni bil daleč od nje. Pet naših adutov je torej pokazalo toliko, da se lahko v nadaljevanju zime nadejamo precej več.

Resda od Domna in Nike Prevc, ki sta v prejšnji sanjski zimi navduševala z izjemnimi dosežki, pričakujemo več, a tudi šampioni niso stroji, ki bi lahko na ukaz vedno proizvedli dva popolna skoka. Da njuna odskoka še nista tako čista kot v sijajni prejšnji sezoni, so opazili tudi tuji strokovni komentatorji. A kot je opozoril nekdanji avstrijski as Andreas Goldberger, ki je med drugim trikrat osvojil veliki kristalni globus, bi bilo precej nespametno že po prvem koncu tedna napovedovati razplet celotne zime.

Ruka in Hinzenbach lahko že konec tega tedna ponudita povsem drugačno sliko. V skokih se lahko namreč razmerja moči hitro obrnejo, zato bi bilo po Lillehammerju najbolje ohraniti nekaj potrpljenja. Navsezadnje se prava zima šele začenja, kristalni globusi pa se bodo delili šele marca.