Odštevanja je skoraj konec: s tekmo mešanih ekip se bo v petek popoldne v Lillehammerju dvignil zastor nad novo sezono svetovnega pokala v smučarskih skokih, v katero bosta Domen in Nika Prevc odrinila kot branilca velikih kristalnih globusov. Že zavoljo uspešnih prejšnjih sezon slovenskih orlov in orlic bodo pričakovanja v našem taboru pozimi kajpak znova zelo visoka.

Na žalost pa na skakalnicah ne bo več Eme Klinec. Nekdanja svetovna prvakinja (s srednje naprave v Oberstdorfu 2021) in svetovna rekorderka (z 203 in 226 metri iz Vikersunda 2023) je namreč pred dobrim tednom dni povsem nepričakovano sporočila, da končuje svojo blestečo športno pot. Kakor je razkrila na novinarski konferenci, je ta odločitev v njej zorela že dve leti, dozorela pa je po uspešnem letošnjem poletju, v katerem je naslovu poletne državne prvakinje dodala še lovoriko velike nagrade Mednarodne smučarske zveze (FIS).

Ženska vrsta je ohranila šest mest med elito, moška ima na začetku sezone le štiri.

»Nisem želela skleniti kariere s slabim občutkom,« je 28-letna šampionka iz Poljan nad Škofjo Loko, ki se je leta 2023 v Vikersundu na premiernem ženskem uradnem tekmovanju na letalnici kot prva skakalka v zgodovini podpisala pod polet, daljši od magične meje 200 metrov, razložila, zakaj je ravno zdaj sklenila svoje smuči postaviti v kot.

Z Eminim slovesom se tako vrata za dokazovanje odpirajo našim mlajšim skakalkam, v tem primeru Ajdi Košnjek, ki bo na Norveško odpotovala skupaj s Prevčevo, Tajo Bodlaj, Katro Komar, Majo Kovačič in Niko Vodan. Slovenska ženska vrsta je ohranila šest prenosljivih vstopnic za nastope med svetovno elito, medtem ko bo moška reprezentanca poolimpijsko zimo 2026/27 na severu Evrope odprla zgolj s četverico tekmovalcev. Zaradi tega se bo našim mlajšim skakalcem – v nasprotju z dekleti – do nadaljnjega izjemno težko prebiti na preizkušnje (naj)višje ravni.

Takšen upad kvot je le še en dokaz, da slovenski sistem vendarle ne deluje najbolje. Da bi ga bilo treba prevetriti, je navsezadnje med drugimi že v prejšnji sezoni opozarjal tudi Domen Prevc, ki na treningih – kakor nam je zaupal med nedavnim pogovorom – pogreša »pritisk, napade, brce v zadnjico« mlajših kolegov ...