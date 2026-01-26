Kolumna Mihe Šimnovca: Šampion, ki ni padel z neba

Slovenski šport ima novega kralja. Domen Prevc je sedel na prestol najžlahtnejše discipline smučarskih skokov – poletov. Zavladal je kraljevski panogi, v kateri ni prostora za naključja. V kateri odločata pogum in popoln nadzor v zraku. V Oberstdorfu se je 26-letni zlati orel iz Selške doline v blestečem slogu okronal z naslovom svetovnega prvaka in pokazal, kar loči šampiona od povprečja. Zlata lovorika je v družini Prevc dobila novo poglavje. Natanko deset let po tem, ko je najstarejši brat Peter na Kulmu poletel do krone, je Domen vnovič dokazal, da je v njem prav tako šampionski DNK. Pred bratoma Prevc je takšen podvig med Slovenci uspel le še Robertu Kranjcu v Vikersundu leta 2012 – družba je torej izbrana in elitna. Da je »Domenator«, kot so ga poimenovali tuji komentatorji, rojen za letenje, vemo že dolgo. Velikanke so njegov drugi dom. Spomnimo se le lanskega finala v Planici in njegovega imenitnega poleta do svetovnega rekorda (254,5 metra), ki bo za vedno zapisan v zgodovino. Toda Oberstdorf ni le zgodba o enem norem poletu.

V Oberstdorfu ni zgolj nadaljeval družinske in slovenske tradicije. Dodal ji je svoj podpis.

Najmlajši od bratov Prevc je v zadnjem letu do podrobnosti izpilil tehniko skakanja, se prilagodil novim strogim pravilom opreme, predvsem pa je – dozorel. Z izvrstnimi dosežki, ki jih je začel v tej sezoni nizati kot po tekočem traku, si je izdatno okrepil samozavest in potrpežljivo sestavil šampionski mozaik. Takšnih serijskih zmagovalcev Slovenija ne pozna veliko. Resda se je Slovencem na nedeljski ekipni tekmi zaradi Domnove smole s pobeglimi smučmi izmuznila kolajna. A bistvo ostaja: Slovenija tudi v času sprememb ostaja svetovna velesila v skokih. Država, ki zna vzgojiti prvake najvišjega kova. Domnov uspeh ni plod enega dneva ali ene tekme. Je rezultat dolgotrajnega trdega dela, vztrajnosti in vere vase – tudi takrat, ko kolajne še zdaleč niso bile samoumevne. V Oberstdorfu Domen Prevc ni zgolj nadaljeval družinske in slovenske tradicije. Dodal ji je svoj podpis. Zmagoslavje, ki presega številke, metre in kolajne. Sporočilo, da se v našem športu še vedno rojevajo nepozabne zgodbe o pogumu, značaju in neustrašnih letalcih, ki si upajo pogledati čez rob – in potem poleteti dlje od vseh.