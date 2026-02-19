Kolumna Moni Černe: Mati iz pekla

Bralci, ki jih je pred dnevi pretresla zgodba o peklenski materi s Primorske, so v komentarjih želeli izvedeti njeno ime – videti obraz krutosti. Razumem to potrebo. A razkritje storilke bi razkrilo njeni žrtvi, sinova, ki nosita posledice brutalnega nasilja, ki jima ga je prizadejala lastna mati. Krutost nima posebnega obraza. Na prvi pogled povsem povprečna ženska v zgodnjih petdesetih, srednja postava, mirna drža. Nič, kar bi izstopalo. Nobene jeze v očeh, nobene surovosti v potezah. Kot vsaka druga ženska v vrsti pred blagajno. Zlo nima prepoznavnega obraza. Ne opozarja nase. Skriva se za običajnostjo.

Kakšna kazen je primerna za mater, ki je malčka in osnovnošolca stradala, trpinčila in tepla? Ne v izbruhu besa. Ampak leta in leta. Male roke so morale v kanti v gozd odnašati njene in partnerjeve fekalije. Jeziček je moral lizati straniščno školjko, ki so jo roke – v katerih bi morala biti igrača – pravkar očistile. Lačna sta si morala hrano priskrbeti sama. V otroško posteljo je letela gnila hrana, skozi okno njune stvari. Mlajšega, ki ni hotel, da ga mama obrije na balin, je kaznovala tako, da ga je sredi zime – v spodnjicah – zaklenila iz hiše. Starejšega je nagnala iz avtomobila in ga prisilila, da peš premaguje kilometre po mrazu, medtem ko se je mimo njega peljala. Starejši je bil mlajšemu namesto očeta. Menjal mu je plenice, ga hranil, varoval, kuhal zanj.

Živela sta v temi – luči se niso smele prižigati. V umazaniji – tuširanje je bilo skoraj prepovedano. V mrazu – s kapami in rokavicami sta prespala noči. Udarci so padali zaradi malenkosti. Grozljiva kazen je sledila nedolžnim vprašanjem: »Mami, zakaj se ne smem igrati?« Njegovo glavico je tolkla ob mizo. V mislih vidim otroka, ki se spotakne ob šivalni stroj – in mater, ki starejšemu ukaže, naj ga udari. Nato pa ga sama tepe do krvi. Za grozote je bila sodnici dovolj pogojna kazen. In nekaj tisoč evrov odškodnine. Morda ne bi nikoli prišlo na dan, če malček babici ne bi pokazal, kaj »mati« počne bratcu – prikazal je analni odnos. A incesta je bila oproščena. Nekaj dni pred tem je moški, ki je kratek čas izvajal nasilje nad odraslimi sorodniki – še zdaleč ne tako brutalno – na istem sodišču dobil 16 mesecev zapora. Pošast, ki je otrokoma vzela otroštvo in dostojanstvo ter ju za vselej zaznamovala, je dobila kazen kot za tatvino v trgovini.