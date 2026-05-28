NA KOŽO

Kolumna Moni Černe: Ne zločin, članek je problem

Policija laže. Tožilstvo laže. Priče lažejo. Mediji lažejo. Na koncu so lažne celo sodbe.
Moni Černe
 28. 5. 2026 | 22:25
Pred ali po objavi mnogih zgodb isti ritual. Klici. Sporočila. Moraliziranje, manipuliranje storilca ali bližnjih, ki pri novinarju skušajo vzbuditi krivdo. Prošnje, ki hitro postanejo grožnje. Da bodo zaznamovani. Da bo nekdo izgubil službo. Da bomo krivi, če si bo kdo kaj naredil. Da ne razumemo posledic. In skoraj vedno še očitek, da pišemo laži. Toda novinarji si kaznivih dejanj ne izmišljujemo. Ne pišemo obtožnic. Ne izvajamo hišnih preiskav. Ne zbiramo DNK-sledi. Ne odločamo o priporu. Ne izrekamo sodb. Poročamo o ugotovitvah kriminalistov, tožilcev in sodišč. O postopkih, ki imajo jasna pravila, varovalke in nadzor. Do obsodilne sodbe ne vodijo govorice, ampak dolga pot preverjanj, dokazov, zaslišanj, izvedenskih mnenj, pritožb, odločitev različnih institucij.

Ugleda ne uniči članek, temveč dejanje, zaradi katerega je nastal.

Storilci pa vztrajajo, da so vsi proti njim. Policija laže. Tožilstvo laže. Priče lažejo. Mediji lažejo. Na koncu so lažne celo sodbe. Kot da je mogoče skozi vsa sita pravne države pasti po naključju. Redko srečaš junaka, ki bi pravilno ugotovil, kdo ga je postavil v ta položaj. Novinar, ki o dejanju poroča – ali on, ki ga je zagrešil? Najlažje je odgovornost prenesti na drugega. Težje jo je sprejeti pred ogledalom. Mediji niso PR-pisarne kriminalcev in novinar ni storilec. Ni tisti, ki je udaril, posilil, ropal, moril. Novinar javnosti pove, kaj se je zgodilo in kako se je odzvala država. Prav zato so sodne obravnave javne, ker družba ne sme živeti v temi. Resnica včasih uniči ugled. Ne uniči ga članek, temveč dejanje, zaradi katerega je nastal.

In potem sledi še najbolj sprevržen del. Poskusi zastraševanja. Namigi, kot sta »vemo, kje živite« in »pazite, kaj pišete«. Pritiski, anonimke, žalitve. Oni dan je tako besnela mati obsojene, ki je od moških izpulila toliko denarja, da so jo morali zapreti – hčerko je zagovarjala, nam napovedala maščevanje. Toda molk nikoli ni zaščitil žrtev. Molk je vedno ščitil storilce. Zato novinarji ne potrebujemo lekcij o posledicah. O njih bi morali razmišljati tisti, ki so jih povzročili. Že pred dejanjem.

