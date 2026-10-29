Kolumna Moni Černe: O živih vse lepo

Dan spomina trka na vrata v družbi zvestih sopotnikov. Opomnika, da smo minljivi. In spoznanja, da nekatere izgube v nas nikoli ne postanejo preteklost.

Moja mami je umrla prezgodaj. Tako mlada, kot sem zdaj jaz. Teden in dan po rojstvu moje hčerke. V osmih dneh so se ena vrata življenja odprla, druga zaprla. V rojstvu otroka je bila ujeta vsa prihodnost, v slovesu od matere pa vsa bolečina izgube. Srce je bilo polno sreče – občutek, ki ga prej nisem poznala. Hkrati je močno krvavelo; bolečine takšne teže še nikoli nisem občutila. Babica in vnukinja se nista nikoli srečali. A rada si mislim, da sta si na poti podali roke: ko je ena odhajala in druga prihajala.

Smrt ima ostre robove. Šele ko nekoga izgubimo, zares razumemo, kako nenadomestljiv je bil v našem življenju. Samoumevni klici, skupna kosila in izleti, čisto običajni dnevi so bili v resnici neprecenljivi. Ko jih ni več, bi zanje dali vse. A smrt je dokončna. Nič več skupnih trenutkov, zadnjega posveta ali nasveta, načrtov, šal, samo še enega objema. Ostanejo spomini. Oblika ljubezni, ki ne potrebuje prisotnosti. Pokojni živijo v naših navadah, večkrat v načinu razmišljanja, v tem, kako se smejemo.

Svečko lahko prižgem tudi jutri. Osebe, ki jih imam rada, pa bom objela danes, dokler so še tu.

Vsak ima svoj način žalovanja in spominjanja. Nekdo potrebuje tišino, drugi molitev, tretji urejanje groba. Spomin ni stvar datuma, števila prižganih sveč ali velikosti šopka. Moč ljubezni do preminulih se prav tako ne meri po tem, kako pogosto obiščemo njihov grob. Pokopališča so moje tihe učilnice. Ime in priimek zapisan v kamen, dve letnici in črtica med njima. V črtici pa zajeto celo življenje. Kako jo bomo napolnili, je edino, kar imamo v rokah. Moja mami jo je z ljubeznijo, in to se mi zdi lepa mera.

Prvega novembra bodo pokopališča polna svetlobe. Želim si, da bi del te svetlobe odnesla s seboj. K ljudem, ki čakajo na moj klic in obisk. K tistim, za katere verjamem, da imam na voljo dovolj časa, da jih pozdravim in vprašam, kako so – saj je »življenje dolgo«. A kasneje včasih pomeni nikoli. Svečko lahko prižgem tudi jutri. Osebe, ki jih imam rada, pa bom objela danes, dokler so še tu. Brez posebnega razloga. Jim povedala, da so dragoceni. Ker za jutri ni nobenega zagotovila.