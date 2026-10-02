Kolumna Moni Černe: Pilot s sekiro

Z boeingom 737 MAX 8 sem letela kakšnih enajst ur. Pod enakimi varnostnimi protokoli in s sekiro (crash axe) v kokpitu kot na letu FZ1073. Flydubai je v stoodstotni lasti vlade emirata Dubaj, zanj jamči država: z rigoroznimi zakoni, nadzorom in ničelno toleranco do najmanjših odstopanj. Za žvečilni gumi v javnem prevozu, ki ne ogroža in ne poškoduje nikogar, vas doleti kazen. Tako se prepustiš naivni pomirjenosti: varneje za življenje – ali za osebne predmete – ne gre.

To zaupanje je imelo trdno podlago na tleh. Nek božič sem obiskala dubajski Global Village, najbolj obiskani tematski park na svetu. Med štirideset tisoč obiskovalci sem na eni od stojnic pozabila telefon. Da ga nimam, sem ugotovila pozno in kakšnih šestdeset metrov nad tlemi, ko sem s panoramskega kolesa hotela fotografirati. Skrb je bila odveč: telefon ni končal v tujem žepu, čakal je, kjer sem ga pustila. Če so že za delo v zabavišču merila tako visoka, kdo bi dvomil v standarde, ki veljajo za pilote? Zaupanje potrjeno.

Do srede.

Ko je kopilot skušal strmoglaviti letalo s 174 ljudmi na krovu. Izza hrbta pilota naj bi vzel sekiro, ki ni namenjena obračunu s kapitanom, ampak po mednarodnih letalskih predpisih sodi med obvezno standardno varnostno opremo v kokpitu.

Potnike s stomililitrskimi stekleničkami obravnavajo kot potencialne teroriste.

Ranjenemu kapitanu je uspelo odpreti vrata kabine, ki po 11. septembru ščitijo pred zunanjimi napadalci. Na Germanwingsu marca 2015 te sreče niso imeli: kopilot Andreas Lubitz, ki je imel zgodovino depresij in je kazal znake resne duševne motnje, je kapitana zaklenil iz kokpita in letalo namerno zapeljal v francoske Alpe. 150 mrtvih. Vrata, ki naj bi ščitila, so postala zapor.

Še bolje jim gre v ZDA. Posebej usposobljeni piloti so oboroženi s pištolo – za zaščito pilotske kabine pred napadom ali ugrabitvijo. Tanko mejo med varnostnim pripomočkom in morilskim orožjem tako določa zgolj psihično stanje tistega, ki ga drži v roki. Varnost potnikov pa ne more temeljiti na sreči in upanju, da bo naslednjič na krovu vodovodar, ki se je ob gledanju dokumentarcev o letalskih nesrečah naučil, kako obdržati avion v zraku, pilota na rotaciji, zobozdravnik in drugi junaki. Medtem pa potnike s stomililitrskimi stekleničkami obravnavajo kot potencialne teroriste.