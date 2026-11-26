Če bi otroka ubili kjer koli že, bi bila to tragedija. Ker pa so 32-letnega sina ubili tam, kjer sem mislila, da stiske rešujejo, je to grozljivka. V prostorih, kjer naj bi bili zavezani načelu »pomagati ali vsaj ne škoditi«. Kako naivno. Nevarnost na ulici pričakuješ. V bolnišnici je ne. Izdaja je zato enakovredna zločinu – poteptano je temeljno zaupanje v zdravstveno osebje in ustanovo, ki naj bi varovala. Muči me tudi tišina. V osem minut dolgem posnetku iz hrvaške bolnišnice nihče niti enkrat ne reče, namigne, pokaže: dovolj. Osem dolgih minut. Privezan, z blazino na obrazu, po njem padajo pesti, komolci, kolena. Eden od njih je udarjal s tolikšno vnemo, da si je izpahnil ramo. Rama pa iz sklepa ne izskoči slučajno ali ponesreči.

Videla sem zdravnico, ki je stala s prekrižanimi rokami. Prebrala sem povzetek njenega poročila, ki je »natančno« popisalo bolnikovo vedenje, pozabilo pa na blazino in brutalen napad, ki je Kristiana stal življenje. Od nekoga otroka, ki je delal dobro manj privilegiranim. Pa tudi če ne bi. Zdaj pripornik je pojasnil, da je blazina pri njih nekaj običajnega, »da jih ne bi pljuvali«. Kristian je umrl, ker bi jih njegova slina morda lahko dosegla.

Kristian je umrl, ker bi jih njegova slina morda lahko dosegla.

Rada bi verjela, da je pri nas bolj človeško. Kaj je »običajno« na naših psihiatričnih oddelkih? Kaj se dogaja ob dveh ponoči, ko je zaposlenih premalo, bolnik pa preglasen? Nepisana pravila nastajajo v sobah, kjer mlajše osebje opazuje starejše kolege in se uči tudi iz njihovega molka. Iz tega, čemur nihče ne nasprotuje in česar nihče ne ustavi. Agresija ni zgolj odgovornost storilcev, temveč tudi okolja, ki jo tolerira. Koliko takih sob imamo pri nas in koliko od njih ima kamero, ki dela? Sprašujem, da se humanost, etika in prisega ne bi končali tam, kjer ni objektiva.

Da se z bolnikom, ko postane njegovo vedenje za osebje moteče, naporno, zoprno, ne bi zgodilo kot pri sosedih? In prav takrat, ko naj bi bil najbolj varen. Človek v težavah ni nič manj človek. Tudi če kriči, se upira ali ne zmore sodelovati.

Zdravstvena oskrba ni nagrada za lepo vedenje. Da iz bolnišnice odideš živ, in ne v krsti, ni nekaj, kar si mora bolnik najprej zaslužiti. Ko to pozabijo, se meja med oskrbo in kaznovanjem lahko nevarno zabriše. Še huje, nasilje lahko postane rutina, rutina pa nekaj, o čemer se ne sprašujemo več. Tisti večer je v bolniški sobi samo ena stvar odlično opravila svoje delo. Kamera.