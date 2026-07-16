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Kolumna Moni Černe: Smrtonosne hlače

Skozi zgodovino se je človeštvo – predvsem ženski del – za lepoto žrtvovalo.
Nekatere končajo na kolenih, druge na urgenci, tretje na domačem videonadzoru. FOTO: Delo Ui
Nekatere končajo na kolenih, druge na urgenci, tretje na domačem videonadzoru. FOTO: Delo Ui
Moni Černe
 16. 7. 2026 | 22:25
2:43
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Letos je modni mazohizem dobil novo, prefinjeno obliko sabotaže. Hlače, ki skušajo pokončati svoje lastnice. Prijel se jih je vzdevek smrtonosne hlače. Zveni kot orožje superjunaka ali zlobneža iz akcijskega filma, v resnici pa gre za predimenzionirane hlačnice, ki terjajo žrtve. Na voljo so tudi v Sloveniji, poškodujemo pa se lahko v šestih različnih barvah – za vsega 22,95 evra. Viralni model je na prvi pogled čisti stilski navdih: široke, elegantne in zračne, prijazne do postave, idealne za poletno vročino. Toda za 100-odstotnim poliestrom z elastičnim pasom in žepoma se skriva past. Težava naj ne bi bila samo v dolžini hlač, temveč v kombinaciji izjemno širokih hlačnic in gladkega, lahkega materiala. Med hojo se lahko ena hlačnica zaplete ob drugo, zdrsne pod podplat, se ovije okoli gležnja ali pa se ujame v tekoče stopnice. Posledica je neizogiben padec in poškodbe modnih ikon.

Moda se spreminja, človeška pripravljenost trpeti zanjo pa očitno ostaja stalnica.

Nekatere končajo na kolenih, druge na urgenci, tretje na domačem videonadzoru. Z različnih koncev sveta poročajo o zlomljenih pogačicah, zapestjih, prstih na nogah, zvinih ter poškodbah obraza. Več žensk, med katerimi prednjačijo mladenke, je objavilo fotografije in videe odrgnjenih kolen, podplutb, brazgotin, šivov, poškodovanih telefonov, ur ter raztrganih oblačil. Trend v nekaterih primerih nato spremljajo bergle, začasna uporaba invalidskega vozička, pa tudi bolniški stalež. Posnetki padcev, objavljeni na družbenih omrežjih, medtem dosegajo milijonske oglede.

Skozi zgodovino se je človeštvo – predvsem ženski del – za lepoto žrtvovalo. Trpelo se je v korzetih, krinolinah, steznikih in pretesnih kavbojkah, dihalo pa oteženo in bolj po spominu. Nosile so se premajhne številke čevljev in previsoke pete. No, nekje se še. Če smo še nedavno pazili predvsem pri izbiri obutve, v kateri lahko hodimo, danes to velja tudi za hlače. Te moderne, ki jih prodaja španska modna veriga, ki ne nazadnje ni edina, od div zahtevajo popolno osredotočenost pri hoji in prav nobenega napačnega koraka. Moda se spreminja, človeška pripravljenost trpeti zanjo pa očitno ostaja stalnica.

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