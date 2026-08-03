Kolumna Nejca Grilca: Zmenek z zgodovino

V treh dneh kolesarskega praznika so se ob boku svetovnega prvaka zvrstili tekmeci, predvsem pa prijatelji iz pelotona, najmlajši, ki želijo po njegovih stopinjah, v nedeljo pa še vsi tisti, ki so za nekaj trenutkov v senci največjega vseh časov pripravljeni široko odpreti denarnico. Za pravo VIP-izkušnjo je 30 gostov, predvsem iz ZDA in Azije, brez težav odštelo tudi 6000 evrov po glavi ... Denar bo šel v prave roke, za to skrbijo Tadejevi starši, ki (ob pomoči sodelavcev) so za krmilom Pogačarjeve fundacije. Tadej ima v natrpanem tekmovalnem koledarju za to preprosto premalo časa, za kar z neverjetnimi tekmovalnimi ambicijami poskrbi kar sam. »Res je, odpravljam se na Vuelto,« je že nekaj časa javno skrivnost končno potrdil največji vseh časov.

Zdaj ima priložnost, da v knjigo dosežkov doda še eno kljukico.

Zakaj zdaj, se sprašujejo številni navdušenci doma in po svetu, potem ko bi se Pogačar lahko odločil za nekaj poletnega oddiha pred jesenjo v Kanadi, lovom na tretjo zaporedno mavrično majico in domačim evropskim prvenstvom, kjer na Možjanci zagotovo ničesar ne bo prepustil naključju. Odgovor se ne skriva v dosežkih Jonasa Vingegaarda, čeprav je danski tekmec s pomladno zmago na Giru dopolnil karierni trojček in slovenskemu asu vrgel rokavico. Niti ne gre za poigravanje s tekmeci ali željo po tem, da bi Primožu Rogliču preprečil rekordno peto rdečo majico na španski pentlji, kot Pogačarju očitajo zlobni jeziki.

Pravo vprašanje je: zakaj pa ne? Tadej je Tour končal spočit, v Komendi je žarel od pozitivne energije in s sodelavci v moštvu UAE Emirates je ocenil, da mu lov na skupno zmago v Madridu lahko prej koristi kot škoduje v pripravah na zadnje vrhunce kolesarske sezone. Na Vuelti je leta 2019 potrkal na vrata najboljših in začel vzpon, ki je brez sape pustil tudi največje optimiste. Zdaj ima priložnost, da v knjigo dosežkov doda še eno kljukico, postane deveti kolesar z zmago na vseh treh tritedenskih dirkah in se še za korak približa kolesarski nesmrtnosti. To je izziv, ki premami tudi najboljšega na svetu.