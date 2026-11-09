Kolumna Petra Zalokarja: Ni opravičila

Je bil poraz slovenskih rokometašev v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo proti Izraelu pravočasna zaušnica ali znak za alarm, ki kliče k ukrepanju? Sramota je bila najbolj pogosto uporabljena beseda v komentarjih po šoku v dvorani Golovec, zibelki celjskega in slovenskega rokometa, ki je pred kratkim obeležila 50. obletnico.

Teorije zarote o stavnem škandalu (kvota na zmago Izraela je bila od 13 do 19!) ali vplivu tujih obveščevalnih agentov na izid so kajpak iz trte izvite, vendar jih gre razumeti. Namreč, le kako je lahko Izrael, ki je nastopil le na enem velikem tekmovanju, na EP pred 24 leti, premagal Slovenijo, ki v zadnjem obdobju vedno sodi v širši krog favoritov za odličja in je bila na zadnjih OI v Parizu za las ob njo?

Izrael je imel samo tri igralce, ki si kruh služijo v tujini, a tudi Daniel Mosindi iz madžarske Tatabanye, Yoav Lumbroso iz Partizana in Yonatan Dayan iz Balingena v Nemčiji ne bi mogli priti niti blizu slovenski reprezentanci, v kateri so zvezdniki klubov, kot so Barcelona, Kiel, Flensburg, Gummersbach, Pick Szeged, Kielce, Wisla Plock in drugi.

Kako je lahko Izrael, ki je nastopil le na enem velikem tekmovanju, premagal Slovenijo?

Je šlo zgolj za slab dan, podcenjevanje tekmeca, ali ima poraz globlje korenine? Dejstvo je, da so bili Slovenci neprepričljivi že na aprilskih kvalifikacijah za SP in so v Kopru do zadnjega trli črnogorski oreh. Dodatno težo temu prvemu porazu proti Izraelu daje tudi dejstvo, da je bila to zadnja uradna tekma pred januarskim svetovnim prvenstvom v Nemčiji, tam pa se bo delil največji sveženj vstopnic za olimpijske kvalifikacije.

Čas je za resen pogovor vodstva Rokometne zveze Slovenije in strokovnega štaba s selektorjem Urošem Zormanom na čelu. Pod slednjim Slovenija v štirih letih ni odigrala slabše tekme. Če Zorman, ki je nizal dobre rezultate, čuti, da se je njegova krivulja začela spuščati in da nima več brezpogojne podpore slačilnice, naj odstopi. Če misli tako RZS z Borom Rozmanom, naj razmisli o zamenjavi. Če pa obe strani še naprej verjameta v to zgodbo, naj ugotovita razloge za tako mizerno predstavo. Nikakor si ne želimo, da bi se ponovila v Kielu ali Hannovru proti Angoli, Severni Makedoniji, Japonski, Bahrajnu ... Vse štiri reprezentance so višje na lestvici IHF od Izraela ...