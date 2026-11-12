Kolumna Simone Fajfar: Presenečenje

Je naneslo, da sem bila v začetku septembra v Irkutsku, ruskem mestu, ki je blizu Bajkalskega jezera in ki mi je ostalo v zelo lepem spominu. V tamkajšnji turistični pisarni sem presenečena odkrila zloženko, v kateri turiste opozarjajo tudi na dve nevarnosti bivanja pri njih: da se morajo pozimi na primeren način zavarovati pred nizkimi temperaturami – obleči se morajo v plasteh, dobro je, da so obleke večje oziroma niso tesno ob telesu … Drugo, na kar opozarjajo, pa je nevarnost klopov, ki prenašajo dve bolezni: lajmsko boreliozo, ki jo po ugrizu klopa prepoznamo po rdečini, ki se širi v obliki kolobarja in bledi v sredini. Druga pa je klopni meningoencefalitis, ki je, preprosto povedano, vnetje možganov. Seveda niso manjkale informacije o tem, kako se zavarovati pred klopi.

Bila sem prijetno presenečena nad to zloženko. Ne spomnim se, da bi podobne zloženke o nevarnostih klopov najdevala tudi v naših turističnih pisarnah, čeprav vem, da se jih da najti v zdravstvenih domovih, lekarnah, na enotah zavoda za gozdove. Še posebej so te informacije pomembne zato, ker spada Slovenija po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) med evropske države z najvišjo obolevnostjo za boleznimi, ki jih prenašajo klopi.

V daljnem Irkutsku turiste opozarjajo na dve nevarnosti bivanja pri njih.

Za boreliozo, ki lahko pusti hude in dolgotrajne posledice, vsako leto v povprečju zboli od 3000 do 7000 ljudi in samo letos so na NIJZ do 45. tedna prejeli že 5949 prijav te bolezni. Najvišja stopnja obolevnosti je bila v koroški statistični regiji, kjer zboli 422,1 človeka na 100.000 prebivalcev, sledita pomurska s 368,5 obolelimi prebivalci na 100.000 prebivalcev in jugovzhodna Slovenija s 341,7 obolelimi prebivalci na 100.000 prebivalcev.

Za klopnim meningitisom, zaradi katerega lahko ljudje tudi umrejo, pa pri nas vsako leto zboli od 100 do 170 ljudi. Samo letos so na NIJZ do 44. tedna zabeležili že 70 prijav. Tako kot pri boreliozi je tudi pri meningitisu najvišja stopnja obolevnosti v koroški statistični regiji, kjer zboli 9,9 prebivalca na 100.000 prebivalcev, sledita jugovzhodna Slovenija s 7,4 prebivalca na 100.000 prebivalcev in Gorenjska s 6,2 prebivalca na 100.000 prebivalcev.

A vprašanje ni le v tem, ali imajo turistične pisarne zloženke za obiskovalce. Ob takih podatkih o boleznih, ki ju prenašajo klopi – in hudih posledicah –, bi cepljenje vsaj proti meningitisu, če že cepiva za boreliozo še nimamo, moralo biti brezplačno. Zame dilema, ali dati denar za zdravje ali orožje, pač ni dilema.