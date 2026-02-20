  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NA KOŽO

Kolumna Simone Fajfar: Ribniški Urban

Kaj dosežeš s tem, da nekomu govoriš, da je sodoben? Je zato sodoben? Seveda ne.
Fotografija je simbolična. Foto: Igor Mali
Fotografija je simbolična. Foto: Igor Mali
Simona Fajfar
 20. 2. 2026 | 22:25
3:02
A+A-

V Ribnici so pred kratkim dobili novo pomembno pridobitev, krasen kulturni center, ki ima vse možnosti, da postane pomembna regijska kulturna ustanova. Navdušena sem nad leseno stavbo, ki deluje zračno, toplo in prijazno, čeprav je zgrajena tudi iz betona in jekla. Ribničani so v regiji postavili nove standarde, kaj lahko občina naredi na področju ljubiteljske in profesionalne kulture. Novo zgradbo so poimenovali po najznačilnejšem ribniškem imenu, Ribničanu Urbanu. Ta ima spomenik v ljudski pesmi Ribniška, ki je tudi ribniška himna. Pesem je simbol teh krajev, a še pomembneje je, da ta pesem v resnici živi. Ribničani z njo dokazujejo svojo pripadnost na številnih dogodkih. Eden zadnjih je bila otvoritev ribniškega sejma. Odlični Oktet Gallus je neverjetno ubrano zapel pesem, ki se začne z »Vre! Vre! Vre! Mi smo Ribənčanje!«, s takim žarom in ponosom, da me je presunilo. Bilo je mojstrsko! Izjemno! Vrhunsko!

Ločevanje na »urbano« in »neurbano« je samo še ena vsiljena delitev v današnji družbi.

Urban center pa so verjetno tako poimenovali tudi zato, ker so se snovalci poigravali s pojmom »urban«, torej mesten. Morda so na tak način hoteli jasno povedati, da je Ribnica mesto in ne le trg, kar pa itak že vemo. Pravzaprav je to popolnoma nepomembno, ker je ločevanje na »urbano« in »neurbano« samo še ena vsiljena delitev v današnji družbi. Ampak o tem kdaj drugič. Kar pa hočem povedati, je, da me je naša lektorica Anka ob pregledovanju teksta o Urban centru opozorila, da bi bilo slovensko pravilno, da bi se stavba, če so jo imenovali po Ribničanu Urbanu, imenovala Urbanov center in ne Urban center.

Me je kar prizadelo, tudi če nisem Ribničanka oziroma sem njihova soseda. Prizadelo me je zato, ker se počutim ogoljufano. Stavba je dobila ime, ki je »urbano«, torej »sodobno«, kar je čisti larifari. Kaj dosežeš s tem, da nekomu govoriš, da je sodoben? Je zato sodoben? Seveda ne. Zdaj vem, da ime v resnici ni poklon ribniški tradiciji, ampak je njeno zanikanje. Zelo verjetno se je ime izbralo v dobri veri, da je slovnično pravilno. A žal ni tako. Postaviti pa ga je treba tudi v širši kontekst in se retorično vprašati, kako bo skupnost, ki ima dva milijona ljudi, ohranila svojo največjo posebnost, jezik, če ne s pravilnim, to je odgovornim poimenovanjem javnih in drugih ustanov ter podjetij? 21. februar je mednarodni dan maternega jezika.

Več iz teme

RibnicaKulturni centerSodobnosturbano
ZADNJE NOVICE
21:47
Lifestyle  |  Astro
ASTRO

Pazite, kaj jim pošljete! Ti astrološki znaki vsako sporočilo preberejo med vrsticami

Imajo močno potrebo razumeti ton, namen in tudi tisto, česar sogovornik ni zapisal.
20. 2. 2026 | 21:47
21:20
Novice  |  Slovenija
OB PRAVEM POLICISTU

Lažni policist na Brniku: minister odredil izredni nadzor

Moški se je najmanj dvakrat izdajal za policista, medtem ko je bil v družbi pravega policista.
20. 2. 2026 | 21:20
21:00
Bulvar  |  Suzy
DUHOVNI NASVET

Sporočilo ob koncu tedna ... (Suzy)

V teh dneh se zdi, kot da nas življenje zavija v tančico megle.
20. 2. 2026 | 21:00
20:49
Novice  |  Slovenija
ŠIROK NABOR ZNANJ

Zaključili 1. vojaški zimski tabor, sekretar Boštjan Pavlin: »Izjemno nas veseli odziv mladih«

Dijakinje in dijaki so se preizkusili v orientacijskem pohodu, streljanju z zračno puško, vojaškem kondicijskem testu, spustu po vrvni žičnici in gašenju požara.
20. 2. 2026 | 20:49
20:12
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ŠČITI PRED MNOGIMI OKUŽBAMI

Američani razvijajo revolucionarno cepivo, kakršnega svet še ni videl

Aplicira se kot pršilo za nos in bele krvničke v pljučih pusti v »stanju pripravljenosti«.
20. 2. 2026 | 20:12
20:00
Novice  |  Nedeljske novice
ENERGIJA

Skrivnostna moč kristalov

Naravne kamnine naj bi imele sposobnosti zdravljenja, nekateri z njimi blažijo stres in nespečnost.
20. 2. 2026 | 20:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KINEZIOLOGIJA

Največ uspeha imajo pri protruzijah in hernijah diska

Težave s hrbtenico sodijo med najpogostejše razloge za obisk zdravnika. Bolečino boste odpravili, če boste razumeli, kaj jo povzroča in kako to odpraviti.
18. 2. 2026 | 10:31
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

Išias – kako fizioterapija pomaga pri hitrejšem okrevanju?

Išias je ena najpogostejših zdravstvenih težav, ki se kaže kot bolečina, ki seva iz hrbta v nogo. S celostno fizioterapijo lahko preprečimo trajne posledice.
Promo Slovenske novice17. 2. 2026 | 08:23
Promo
Lifestyle  |  Stil
PAMETNI TELEFON

Želite biti med prvimi?

V poslovnem svetu informacije potujejo hitro, zato se pogosto sprašujemo, katera tehnologija je dejansko naložba in ne le strošek.
18. 2. 2026 | 09:44
Promo
Razno
NA BOLJE

Kako operacija dioptrije spremeni življenje

Operacija dioptrije ne prinaša le ostrega vida brez očal ali leč, temveč dolgoročno izboljša kakovost vsakdanjega življenja, občutek svobode in udobja.
Promo Slovenske novice20. 2. 2026 | 10:19
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

Išias – kako fizioterapija pomaga pri hitrejšem okrevanju?

Išias je ena najpogostejših zdravstvenih težav, ki se kaže kot bolečina, ki seva iz hrbta v nogo. S celostno fizioterapijo lahko preprečimo trajne posledice.
Promo Slovenske novice17. 2. 2026 | 08:23
Promo
Lifestyle  |  Stil
PAMETNI TELEFON

Želite biti med prvimi?

V poslovnem svetu informacije potujejo hitro, zato se pogosto sprašujemo, katera tehnologija je dejansko naložba in ne le strošek.
18. 2. 2026 | 09:44
Promo
Razno
NA BOLJE

Kako operacija dioptrije spremeni življenje

Operacija dioptrije ne prinaša le ostrega vida brez očal ali leč, temveč dolgoročno izboljša kakovost vsakdanjega življenja, občutek svobode in udobja.
Promo Slovenske novice20. 2. 2026 | 10:19
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Hibrid, ki ne izbira med varčnostjo in močjo – preverite zakaj

Hibridni SUV z dosegom do 1000 km, 44,5-odstotno toplotno učinkovitostjo in električno uglajenostjo – za mesto in odprto cesto.
Promo Slovenske novice17. 2. 2026 | 15:41
Promo
Lifestyle  |  Stil
VRTNO POHIŠTVO

Pred prvo kavo na terasi: vodnik za izbiro vrtnega pohištva

Na kaj je dobro biti pozoren, da bo zunanje pohištvo zdržalo vreme in ostalo udobno skozi vso sezono.
20. 2. 2026 | 10:07
Promo
Novice  |  Slovenija
TUJI TRGI

To pa je priložnost za številna slovenska podjetja

Dual-use tehnologije – rešitve z dvojno, civilno in obrambno-varnostno rabo – se v Evropi vse hitreje uveljavljajo kot ena ključnih razvojnih usmeritev.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 11:36
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
KINEZIOLOGIJA

Največ uspeha imajo pri protruzijah in hernijah diska

Težave s hrbtenico sodijo med najpogostejše razloge za obisk zdravnika. Bolečino boste odpravili, če boste razumeli, kaj jo povzroča in kako to odpraviti.
18. 2. 2026 | 10:31
Promo
Novice  |  Slovenija
HITRI KREDIT

Kako do nepozabne vstopnice za Planico?

Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
17. 2. 2026 | 13:59
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Skrivnosti popolne rižote, kot jo obvladajo Italijani

Najboljša rižota se gradi počasi: z nežnim praženjem, zajemalko vroče osnove in potrpežljivim mešanjem, ki iz riža izvabi pravo kremnost.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 09:39
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Ogromno kupcev za nove projekte, povpraševanje že presega ponudbo

Novih nepremičnin v središču Ljubljane ali pa tik ob gozdu in hkrati skoraj v mestu v prestolnici primanjkuje. Povpraševanje že dalj časa presega ponudbo.
18. 2. 2026 | 11:18
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Ne boste verjeli: tako boste izboljšali okus čuftov

Kaj bi dodali v domačo omako za mesne kroglice, da bi pričarali jed, ki bi bila še bolj polnega okusa? Sestavina vas zna presenetiti.
Promo Slovenske novice16. 2. 2026 | 15:50
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

Sodobni pristopi pri zdravljenju poškodb sprednje križne vezi

Poškodba sprednje križne vezi sodi med najpogostejše poškodbe kolenskih vezi. Ortoped razloži mehanizem poškodbe in sodobne načine zdravljenja.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 08:51
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki