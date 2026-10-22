Kolumna Simone Fajfar: Z avtobusom na koncert

S prav posebnim veseljem spremljam, kaj se dogaja z javnim prometom. Pa ne mislim samo na to, kakšna je nova, menda začasna avtobusna postaja v Ljubljani in kako potekajo dela na glavni železniški postaji. Veseli me, ko vidim, da se krepi mreža javnega prometa, ki je bila desetletja zanemarjena in napol pozabljena. Saj se še spomnite desetletij, ko je bil edini in najpomembnejši avtocestni križ.

Zato me je razveselilo, ko sem te dni slučajno naletela na podatek, da je DUJP, Družba za upravljanje javnega potniškega prometa, ki ima škarje in platno, ko gre za avtobusne in železniške povezave, objavila dodatne ure odhodov avtobusov na območju jugovzhodne Slovenije. Med informacijami, ki so objavljene na njihovi strani, ni podatkov o ukinjanju odhodov, ampak so vozni red prilagodili oziroma so premaknili nekatere odhode zaradi nadaljnjih povezav, še več pa je čisto novih odhodov. Večinoma so jih umestili v čas, ko je potnikov največ.

Čakam pa na drugačno prilagoditev voznih redov. Čakam na nadaljevanje ukrepa, ki so ga na moji relaciji že naredili pred časom, ko so zagotovili, da zadnji avtobus iz Ljubljane ne odpelje več ob 21.15., ampak ob 22.15. Sedaj čakam na odhod ob 23.15. Takrat bomo iz mojih koncev lahko brez časovne stiske in strahu, da nam bo avtobus pobegnil, odšli v gledališče ali na koncert z avtobusom in se z njim vrnili ...

Čakam na naslednji večji korak pri vzpostavljanju sodobne mreže javnega prometa.

Žal mi je, da ne morem računati na vlak, ki mi je zelo ljubo javno prevozno sredstvo. A v mojih koncih ima primerne odhode v terminih, ko se vozimo v službe in iz njih, drugače pa je skorajda neuporaben. Žal. Trinajst odhodov v enem dnevu je veliko samo na prvi pogled. Z malo nepazljivosti se dobesedno zatakneš zaradi prestopanja v Grosuplju, kjer čakaš najmanj 40 minut, kar je v praksi zagotovo dlje. Tako se vožnja iz mojih koncev, ki v najbolj idealnih razmerah traja uro in 11 minut – običajno pa je to ura in 20 ali 30 minut –, podaljša za več kot uro. Dve uri in pol ali tri ure vožnje z vlakom pa je veliko preveč za teh 54 kilometrov.

Obenem čakam na naslednji večji korak pri vzpostavljanju sodobne mreže javnega prometa. V nekem mestu so načrtno povečali frekvenco javnega prevoza in s tem pritegnili ljudi, ki do takrat javnega prevoza niso uporabljali. Ko so ljudje imeli na razpolago več odhodov, so namesto lastnega avtomobila začeli uporabljati javni prevoz.