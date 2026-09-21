Kolumna Siniše Uroševiča: Domače igrišče

Šesto leto zapored se je Tenis Slovenija, krovna domača teniška organizacija, podpisal pod turnir svetovne ženske tekmovalne karavane z oznako WTA. Dvakrat je bila ob tej kratici celo številka 250, kar predstavlja že zelo lep nagradni sklad in temu primerno tudi imenitno udeležbo cenjenih tujih igralk, zdaj je realnost takšna, da je čudovito teniško okolje osrednjega ljubljanskega mestnega parka Tivoli prizorišče turnirja WTA 125.

Zato sicer najožje svetovne elite ni pri nas, na turnirju tokrat ni bilo niti vodilnih slovenskih igralk Veronike Erjavec in Tamare Zidanšek, lanska zmagovalka Kaja Juvan pa je zaradi zdravstvenih razlogov predčasno sklenila sezono. Sodeč po pogovorih, so se navzoče igralke počutile odlično, zahtevni nadzorniki svetovne zveze niso imeli pripomb nad dogajanjem na omenjenem prizorišču. Jasno, da med prireditelji s Teo Starc, uspešno direktorico Tenisa Slovenije, na čelu ostaja želja o vrnitvi turnirja omenjene oznake 250, a v tem primeru bi bilo treba bodisi krepko šestmestno vsoto evrov nakazati krovni svetovni organizaciji bodisi upati na kakšno odpoved katerega od prirediteljev po svetu in zato manevrski prostor. Kot je bilo v dobi pandemije in zato odpovedanih turnirjev v Aziji: Slovenija, takrat s Portorožem, je dobila imeniten teniški turnir, na Obali smo videli Jeleno Ribakino, pred dnevi junakinjo New Yorka, čudežno britansko deklico Emmo Raducanu, Barboro Krejčikovo, z lovoriko v Parizu in Wimbledonu, hrvaško zvezdnico Donno Vekić. In kakopak tudi domačo teniško elito.

Izostanek slednje – seveda je ta opravičen le pri Juvanovi, ki pa je navdušila najmlajše s sobotno navzočnostjo na dogodku Otroci Triglava – je boleč. In če je resničen izgovor ene od manjkajočih, da doma čuti pretirano breme ter zato raje nastopa na tujem, je njena profesionalna zrelost močno vprašljiva. Kot da Žan Kranjec ne bi hotel nastopiti na pokalu Vitranc, Domen Prevc pa ne skakati v Planici. Pri tem očitno čaka teniško zvezo še nekaj dela, za začetek že kratkoročnega: 20. in 21. novembra bo v Velenju pomembna reprezentančna tekma Slovenk s tekmicami iz Indonezije. Ne gre dvomiti o moči naše izbrane vrste, toda le v primeru, če bo nastopila z vsemi najboljšimi in zdravimi igralkami.