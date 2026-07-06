Kolumna Siniše Uroševiča: Rdeči karton

»Nisem vedel, da imamo na tem prvenstvu 1. april,« se je v pričakovanju jutrišnje tekme osmine finala na nogometnem mundialu v Severni Ameriki pošalil belgijski selektor Rudi Garcia, potem ko so pri Svetovni nogometni zvezi (Fifa) poskrbeli za škandal brez primere v zgodovini prvenstev. Omenjeni strateg namreč kar ni mogel verjeti resnični informaciji, da je njegov tekmec s klopi domače reprezentance Mauricio Pochettino lahko uvrstil na seznam Folarina Baloguna, čeprav je ta ob prejšnjem nastopu prejel rdeči karton.

V dvoboju šestnajstine finala med ZDA in BiH (2:0) si je namreč Balogun prislužil najhujšo posamično kazen za surov prekršek nad tekmecem Tarikom Muharemovićem. Nesrečnežu je s podplatom nogometnega čevlja pohodil zgornji del stopala, ni si težko predstavljati bolečine poškodovanega nogometaša, rdeči karton je sledil kot logična sodnikova poteza. Tako kot je tudi logično in v pravilih dolgo zapisano, da po rdečem kartonu sledi avtomatična prepoved nastopa na naslednji tekmi, vodstvo tekmovanja pa glede na težo prekrška lahko grešnika posadi na tribuno še dlje.

Nogometni svet je ogorčen, a vodstvo mundiala se na to očitno požvižga.

Tokrat pa se je zgodilo obratno. Avtoritativni ameriški predsednik je poslal dopis na naslov omenjene Fife oziroma njenemu predsedniku in predvidoma tudi dobremu prijatelju Gianniju Infantinu, da bi kazen lahko omilili, tako da bi omenjenemu igralcu z rdečim kartonom omogočili nastop v osmini finala. Zapisano – storjeno! In tako se je v hipu kaznovani nogometaš znašel v zapisniku udeležencev nove tekme.

Nogometni svet je ogorčen, pri Evropski nogometni zvezi (Uefa), katere članica je kajpak tudi belgijska federacija, so se javili z uradnim sporočilom in med drugim zapisali, da gre za načelo, zapisano v pravilih, ki ne more biti predmet izjem, še posebej ne sredi turnirja, na katerem so se v enakem položaju znašli tudi drugi igralci in so svojo kazen redno odslužili. Toda nekateri, v tem primeru vodstvo tekmovanja z jasnimi namigi iz Bele hiše, se očitno na to požvižgajo. Le domači selektor Pochettino je zaploskal takšni odločitvi. Ne bo pač pljuval v lastno skledo, ki mu prinaša lepe denarce. In trepljanje po rami, saj reprezentanca ZDA zmaguje. Pa naj si bo to na igrišču ali ob njem.