Kolumna Tanje Jakše Gazvoda: Črne gradnje kot gobe po dežju

»Kljub plombi zaradi črne gradnje gradijo naprej na kmetijskem zemljišču. Po nelegalni obnovi objekta je zdaj romska družina zabetonirala novo ploščo za širitev stavbe, in to kljub prepovedi. Lastniki so izključno prejemniki socialne pomoči. Kdo bo ukrepal? Na kateri strani bo tokrat Varuh človekovih pravic?« je v začetku tedna v javnosti odjeknil obupan glas prebivalcev ene od vasi iz okolice Šentjerneja, ki lahko, medtem ko se sprašujejo o obstoju pravne države, le nemočno opazujejo dvojna merila. Ena veljajo za tiste, ki hodimo v službo in živimo po črki zakona, druga, kot se zdi, za tiste, ki zakon kršijo – brez posledic.

Člani Agrarne skupnosti Dobruška vas želijo svojo zemljo nazaj.

Težave se niso pojavile čez noč. Kopičijo se že desetletja. Opozorila so se izgubljala v predalih, pobude so ostajale brez epiloga, odgovornost pa je romala od urada do urada. Danes smo očitno v položaju, ko improviziramo z vedno novimi 'pilotnimi projekti'. Tisti, ki na problematiko opozarjajo že leta, so prepričani, da zgolj urejanje komunalne infrastrukture ne bo prineslo želenih rezultatov. Spomnimo se na 3,5 milijona evrov vlaganj v Žabjak pred nekaj leti. Danes črne gradnje rastejo kot gobe po dežju, območje pa je razglašeno za varnostno tvegano. Žabjak je bil prvič legaliziran leta 1984, ko je tam živelo okoli 250 Romov. Danes naj bi jih bilo približno tisoč, več kot 300 jih ima bivališče prijavljeno kar na občini in centru za socialno delo.

Po letih, pravzaprav desetletjih, opozarjanj in dajanja pobud smo v položaju, ko improviziramo z vedno novimi 'pilotnimi projekti'.

Podobna zgodba je Kerinov Grm. Znova se ga omenja kot enega od pilotnih projektov, pri čemer se pogosto zamolči, da je bilo naselje že komunalno urejeno in legalizirano pred poldrugim desetletjem. In danes? Tri četrtine naselja je nelegalnega. Tudi v Šentjerneju je občina pred slabima dvema letoma in pol na Trdinovi ulici jasno razmejila možnosti nadaljnjih črnih poselitev. Zdaj je travnik skoraj v celoti zaseden, posameznik, ki je prvi postavil barako, pa je bil obsojen na pogojno kazen – sporočilo, ki ga marsikdo bere kot: gradite naprej, posledic ne bo. O pilotnem projektu se razmišlja tudi za območje Dobruške vasi, kjer so večinski lastniki zemljišča člani Agrarne skupnosti Dobruška vas. Ti so jasni: svojo zemljo želijo nazaj.