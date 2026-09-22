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Kolumna Tanje Jakše Gazvoda: Desettisoče umazanih misli

Splet je danes odprl vrata v praktično vse kotičke sveta – tudi do spornih vsebin, do katerih je mogoče priti z zgolj nekaj kliki.
Najlažje je reči: saj je bila samo fotografija. Samo datoteka. Samo nekaj, kar je nekdo našel na spletu.  FOTO: Guliver/Getty Images
Najlažje je reči: saj je bila samo fotografija. Samo datoteka. Samo nekaj, kar je nekdo našel na spletu.  FOTO: Guliver/Getty Images
Tanja Jakše Gazvoda
 22. 9. 2026 | 22:25
2:42
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Pred meseci se je v mirni podgorjanski vasici kot blisk razširila vest, da je za zapahi pristal njihov sokrajan – spoštovan občan, dejavno vpet v družbeno in društveno življenje v kraju, mladi očka in vsaj na zunaj zvesti mož, ki mu je družina sveta. Znan ni le v svoji vasi, ampak ga zaradi njegove zabavljaške nravi pozna tudi širša skupnost. Sledil je nov šok ob novici, ki je vaščani še danes ne morejo dojeti: na njegovem računalniku so možje postave našli gore pornografskega gradiva, predvsem takšnega, ki prikazuje zlorabe otrok. Število fotografij je ogromno; ne sto ali tisoč – preiskovalci so govorili o več deset tisočih! Pred dnevi je prvič stopil pred roko pravice. Na novomeško sodišče se je iz tamkajšnjega pripora oglasil prek videokonference. Javnost so takoj izključili, a menda krivde ni priznal. A ne zato, ker bi zanikal obstoj slik, pač pa se mu je ponujena kazen zdela previsoka.

Za vsakim takšnim posnetkom stoji resničen otrok, resnična zloraba.

Splet je danes odprl vrata v praktično vse kotičke sveta – tudi do spornih vsebin, do katerih je mogoče priti z zgolj nekaj kliki. Radovednost človeka hitro potegne v vrtinec, ki se morda sprva zdi povsem nedolžen. Algoritmi uporabniku ponujajo vse več podobnih vsebin, pri izmenjavi datotek pa se lahko posameznik ujame v mrežo, v kateri se gradivo ne le prenaša, temveč tudi samodejno deli naprej. En klik vodi do drugega, ena datoteka do druge, meja med naključnim obiskovalcem in aktivnim uporabnikom pa se hitro zabriše. Najhuje pa je, če je zraven prisotno še nagnjenje, pri katerem človek sam sebe tolaži, da otroku na sliki on ni storil ničesar hudega. On res ne – mu pa je nekdo drug, zaradi katerega so takšni posnetki sploh nastali.

Najlažje je reči: saj je bila samo fotografija. Samo datoteka. Samo nekaj, kar je nekdo našel na spletu. Toda za vsakim takšnim posnetkom stoji resničen otrok, resnična zloraba. Ko nekdo takšno vsebino poišče, prenese, shrani ali deli, ne opravlja nedolžnega računalniškega opravila, ampak postane člen v verigi, zaradi katere je otrokova najhujša izkušnja znova in znova izpostavljena očem javnosti. Prav zato je splet lahko tako strašljiv: z nekaj kliki lahko postanemo del nečesa, kar je v resničnem svetu na nedolžni otroški duši pustilo neizbrisne posledice.

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