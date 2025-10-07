  • Delo d.o.o.
NA KOŽO

Kolumna Tanje Jakše Gazvoda: Dovolj praznih obljub

Dejstvo je, da je varnostna problematika v občinah, kjer bivajo Romi, ušla izpod nadzora.
Hišne preiskave v enem od romskih naselij (arhivska fotografija). FOTO: Tanja Jakše Gazvoda
Hišne preiskave v enem od romskih naselij (arhivska fotografija). FOTO: Tanja Jakše Gazvoda
Tanja Jakše Gazvoda
 7. 10. 2025 | 22:25
V soboto popoldne, ura je bila nekaj pred drugo, so nič hudega slutečo najstnico pri eni od novomeških trgovin obstopili trije Romi, dva fanta in eno dekle. Rominja je Novomeščanko potegnila za lase, eden od fantov pa jo je s pestjo udaril v obraz. Prestrašena in v šoku se je toliko zbrala, da je nemudoma odšla na policijo, ki je le 100 metrov stran od kraja napada.

Dve uri pozneje so policisti nasilneže prijeli, stari so 12, 14 in 15 let. A to ni edini napad Romov na večinsko prebivalstvo; včeraj prodajalka, pred dnevi kmet, socialna delavka, reševalci, celo nad policiste si posamezniki upajo dvigniti roko. Napad na uradno osebo pa je napad na državo, ob takšnih dogodkih bi morali goreti vsi alarmi.

Dejstvo je, da je varnostna problematika v občinah, kjer bivajo Romi, ušla izpod nadzora. Saj ne, da so vsi Romi slabi ali da so vsi barabe, jih je pa kar nekaj in zdi se, da sploh posamezni Romi, ki niti polnoletni niso, ne poznajo ne zavor ne strahu. Zato iz Dolenjske in Posavja, pa celo iz Ljubljane oziroma Roj, kamor so pred dvema desetletjema naselili Strojanove, znova prihajajo glasna opozorila.

Gre za sistematično zatajitev države, ki ne zmore ali noče zaščititi svojih državljanov.

Ne gre več le za posamezne incidente, zato se je strah naselil v domove ljudi, na ulice, otroška igrišča, celo v nakupovalne centre. Gre za sistematično zatajitev države, ki ne zmore ali noče zaščititi svojih državljanov, sporočajo vladajočim z jugovzhoda države. Tu zdaj deluje že 7 ljudskih iniciativ, ki se zavzemajo le za to, da bi živeli v pošteni, varni in pravični državi, v kateri bi veljali enaki zakoni za vse.

Koordinator regijskih civilnih iniciativ Silvo Mesojedec je včeraj na novinarski konferenci spomnil na nedavno izrečene preroške besede predsednice države Nataše Pirc Musar v Ilirski Bistrici, da nas zgodovina uči, da sila rodi silo, nasilje pa rodi upor. »Te besede se bodo očitno uresničile prav tu, v srcih naših skupnosti.

Ker ko institucije odpovejo, ko politika obrne hrbet in ko se nasilje nekaznovano širi, imajo ljudje dovolj. In mi imamo dovolj! Dovolj romskega nasilja, dovolj praznih obljub in dovolj ignoriranja s strani tistih, ki bi morali zagotavljati red in varnost za vse,« je opozoril Mesojedec. Bog ne daj, da pride dan, ko bo moralo ljudstvo samo zaradi slepe oblasti poskrbeti za lastno varnost.

