Kolumna Tanje Jakše Gazvoda: Gnojni vrelec

Na praznični četrtek je bila že tako preobremenjena dolenjska avtocesta zaprta dolgih 13 ur. Ničkoliko voznikov je v razbeljeni pločevini več ur brez pojasnil stalo v nepremični koloni. Ko je postalo jasno, da je bila cesta zaprta zaradi zahtevne intervencije – saj so policisti, pogajalci, reševalci in gasilci poskušali rešiti fanta, ki v svojem življenju ni več videl smisla –, je v varni anonimnosti družbenih omrežij izbruhnil gnojni vrelec naše družbe.

Spletni prostor so preplavili komentarji, ob katerih človeka zmrazi. Nekateri zapisi so bili tako brezčutni, sovražni in polni egoizma, da se moramo resno vprašati, kdaj smo postali tako prekleto brezosebni, da nam je nekaj ur zamude domov ali na sestanek pomembnejših od življenja mladega človeka. Kako globoko smo padli, da nad trpljenjem nekoga, ki ne more več prenašati življenjskega bremena, zlivamo žolč zaradi izgubljenega časa?

Kdaj smo postali tako brezosebni, da nam je nekajurna zamuda pomembnejša od mladega življenja?

Nekateri so v človeku v brezizhodni stiski videli le oviro. Motnjo, ki bi jo bilo treba zlepa ali zgrda odstraniti. Pretočnost prometa je za nekatere očitno večja vrednota kot fant, ki je prišel do točke, ko je postalo njegovo življenje težje od smrti. A vsaka minuta pogajanj je bila minuta upanja. In čeprav se je zgodba končala tragično, je bilo vredno poskusiti. Do zadnje sekunde. Morda je prav odnos do duševnega zdravja eno zadnjih področij, kjer družba še vedno misli, da bi se moral človek preprosto 'vzeti v roke'. Če ima nekdo zlomljeno nogo, bomo potrpežljivo počakali. Če ima zlomljeno dušo, pa za mnoge postane zgolj nadležna ovira na poti.

Pa vendar: v naši deželi zaradi samomora vsako leto umre med 350 in 400 ljudi. Čeprav smo nad evropskim povprečjem, nam je v zadnjih treh desetletjih to črno statistiko uspelo zmanjšati za skoraj polovico. To je rezultat dobrega sodelovanja strokovnih služb pa tudi skupin in posameznikov, ki znajo v človeku prepoznati stisko in mu pravočasno ponuditi roko. Večino samomorov namreč lahko preprečimo. Mnogi, ki razmišljajo o končanju življenja, si v resnici ne želijo umreti – le ne morejo več živeti z neznosno bolečino. Zato lahko že en sam odkrit pogovor, en sam kanček človeške potrpežljivosti reši življenje.