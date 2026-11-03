Kolumna Tanje Jakše Gazvoda: Hujše kot zapor

Listek v poštnem nabiralniku, ki me je obveščal o prispelem uradnem pismu, me je navdajal z neprijetnim občutkom. Poštar ga namreč ni smel predati komu od domačih. Upravičeno. Iz sklepa, ki ga je poslalo eno od naših sodišč, sem izvedela, da sem obdolžena. A na moje veselje je sodišče obtožni predlog zavrglo, še preden bi me pozvalo, naj se o njem izjasnim.

Več kot tri desetletja spremljam dogajanje v naših sodnih dvoranah in v tem času sem spoznala, da je za tiste, ki so prestopili mejo zakona, hujše od zaporne ali denarne kazni dejstvo, da se njihova dejanja, ime in podoba pojavijo v časopisu. Delo novinarjev ni sajenje rož, tudi ko komu to ni všeč. Toda molk v takšnih primerih bi zaščitil tiste, ki ravnajo škodljivo, in storil krivico tistim, ki so jim škodovali. Tudi v preventivnem smislu.

Podjetnik je priznal in bil obsojen, vendar ga je zmotila objava v časopisu.

Tako je bilo tudi v primeru, o katerem sem večkrat poročala na teh straneh. Eden od podjetnikov z druge strani naše dežele je opeharil več avtoprevoznikov po vsej državi. Po moji prvi objavi se je pri nas oglasilo še več ogoljufanih, ne le z Dolenjske, od koder poročam, pač pa tudi drugih koncev države. Podjetnik je očitke priznal in bil obsojen na denarno kazen, vendar ga je očitno bolj kot kazen zmotilo, da sta bila v časopisu objavljeni njegova goljufija z razkrito identiteto in tudi s fotografijo. Da sem po njegovem prepričanju storila kaznivo dejanje zlorabe osebnih podatkov in celo grožnjo, sem izvedela iz sklepa sodišča, ki je njegove očitke zavrgel in jih tudi podrobno obrazložil. Kaznivo dejanje grožnje naj bi storila že s tem, da ga je objava članka ustrahovala in vznemirila.

Za fotografiranje in poročanje sem imela pravno podlago, tudi dovoljenje sodišča, saj je javnost na glavnih obravnavah izključena le izjemoma. Res je, da vsak kazenski postopek vpliva na življenje obtoženega in obsojenega, vendar v našem pravnem redu velja načelo javnosti. To je pravilo, izključitev javnosti pa izjema. In morda bi tisti, ki preizkuša meje zakona, o tem, da bo javno izpostavljen, razmislil že prej, preden stori kaj nezakonitega.