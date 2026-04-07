NA KOŽO

Kolumna Tanje Jakše Gazvoda: Klofuta Šutarjevemu zakonu

Ustavno sodišče je zdaj do končne odločitve začasno zadržalo rubeže denarnih socialnih pomoči,
Tanja Jakše Gazvoda
 7. 4. 2026 | 22:25
2:33
A+A-

Dobrih pet mesecev je minilo, odkar je premier Robert Golob pred več tisoč zbranimi na novomeškem Glavnem trgu predstavil Šutarjev zakon, s katerim je napovedal večplastni boj proti nasilju. Sprejemanje zakonodaje je bilo hitro – in čeprav je bil predlog že v zakonodajnem postopku deležen številnih popravkov in opozoril tako iz strokovnih krogov kot zakonodajnopravne službe državnega zbora, pa nekajmesečno izvrševanje kaže na precejšnjo zaletavost pri sprejemanju. Ustavno sodišče je namreč zdaj do končne odločitve začasno zadržalo rubeže denarnih socialnih pomoči, torej 8. člena Šutarjevega zakona, ker naj bi škodljive posledice, ki bi lahko nastale z nadaljnjim učinkovanjem tega člena, pretehtale nad škodljivimi posledicami njegovega začasnega zadržanja. Prav ta del zakona predstavlja njegov ključni izvršilni in hkrati najbolj sporen element, saj kot sankcijski mehanizem za večkratne neplačane globe omogoča poseg v denarne socialne pomoči.

Ustavno sodišče še ni reklo zadnje, a kaj lahko se zgodi, da bo klofuti sledil nov, še hujši udarec.

Ta določba je najbolj prizadela večkratne kršitelje. Rubeži so se izvajali le v tistih primeri, ko je nekdo v dveh letih storil tri prekrške, večinoma prometne narave, glob pa ni poravnal. Podatek, da si je samo ena oseba s kar 466 prekrški nabrala neverjetnih 82 tisoč evrov glob, je jasen kazalnik, da so v številnih primerih prekrškarji živeli v prepričanju, da so nedotakljivi, ker je do sprejetega zakona o nujnih ukrepih za zagotavljanje javne varnosti veljalo, da socialne pomoči ni mogoče rubiti.

Neredko se je celo dogajalo, da so kršitelji v posmeh pravni državi položnico pretrgali pred nosom policistov ali redarjev. Zato je bila na mestu izjava predsednika vlade Goloba, ki je izvrševanje Šutarjevega zakona pozdravil z besedami, da »smo socialna država, ki bo pomagala pomoči potrebnim, hkrati pa rekla ne tistim, ki to izkoriščajo in se ob tem počutijo nedotakljive«. A prav ta del zakona je marsikoga pahnil v še večjo revščino. Resda ustavno sodišče v tem delu še ni reklo zadnje, a kaj lahko se zgodi, da bo klofuti sledil nov, še hujši udarec – še posebej, če bo člen razveljavljen in bo moral​ Furs že zaseženi denar vračati. Sporočilnost takšne zakonodaje, ki se spreminja iz dneva v dan, je precej klavrna in žal daje kršiteljem nov veter v jadra.

Več iz teme

šutarjev zakonustavno sodiščerubežFurssocialna pomoč
ZADNJE NOVICE
22:45
Novice  |  Karikatura
KARIKATURA

Pogoj

O obiskih po veliki noči ...
Branko Babič7. 4. 2026 | 22:45
22:25
Premium
Bulvar  |  Suzy
DRUŽINA

Alenka Kesar, avtorica in voditeljica: Pripravljena sem na vnuke (Suzy)

Še znam vrteti pedale je odkrit, brezkompromisen in ganljiv obračun z življenjem, ki enako nežno obravnava tako njegove svetle kot temne plati.
7. 4. 2026 | 22:25
22:25
Novice  |  Kolumne
NA KOŽO

Kolumna Tanje Jakše Gazvoda: Klofuta Šutarjevemu zakonu

Ustavno sodišče je zdaj do končne odločitve začasno zadržalo rubeže denarnih socialnih pomoči,
Tanja Jakše Gazvoda7. 4. 2026 | 22:25
22:03
Bulvar  |  Glasba in film
MOČAN IGRALSKI DVOJEC

Zvezdniška zasedba: Prihaja serija o finančnih spletkah

V novi seriji Dakota Fanning in Stellan Skarsgård združujeta moči v napeti zgodbi o korporacijah in kriminalu.
7. 4. 2026 | 22:03
21:41
Šport  |  Športni trači
SLOVO

Žalostna vest: umrl je eden največjih nogometnih trenerjev v zgodovini

Poslovil se je Mircea Lucescu.
7. 4. 2026 | 21:41
21:21
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
MLADI IN ZDRAVJE

Alarmantni podatki o zdravju mladih: to najbolj bremeni mlade med 15 in 30 let

Med zdravstvenimi težavami mladih izstopa digitalna zasvojenost, več kot polovica mladih žensk trpi zaradi kroničnega stresa.
7. 4. 2026 | 21:21

