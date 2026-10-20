Kolumna Tanje Jakše Gazvoda: Leto po tragediji

V nedeljo bo minilo eno leto od tragične smrti Novomeščana Aleša Šutarja - Aca, moža in očeta, ki nikoli ni iskal medijske pozornosti. A po njegovi smrti je njegovo ime preraslo v simbol sistemske odpovedi države, neizpolnjenih obljub politike in tektonskih premikov v naši družbi.

Aco je nehote postal simbol tistih tihih državljanov, ki delajo, plačujejo davke, in vendar ostajajo nezaščiteni, ker odgovorni leta zatiskajo oči pred varnostnimi težavami na jugu naše dežele. Njegova smrt je pretresla Dolenjsko in prebudila vso Slovenijo. Zdelo se je, da je družba dosegla prelomnico: nihče več ni mogel odvrniti pogleda od kopičenja varnostnih in socialnih napetosti.

Danes smo tam, kjer smo bili prej; po občutku mnogih smo celo na slabšem.

Na vrhuncu javnega ogorčenja je sledil odločen odziv politike. Pod pritiskom protestov, civilnih iniciativ in prestrašenih prebivalcev je takratna oblast predlagala Šutarjev zakon, ki je obetal korenite spremembe: hitrejše in učinkovitejše ukrepe ter konkretna orodja za vrnitev občutka varnosti na ulice. Sprva zelo odločen predlog je sicer v kolesju parlamentarnih odborov in pravniških pomislekov postopoma izgubljal zobe, kljub temu pa je v prvih mesecih na terenu kazal pozitivne učinke. Začele so se celo plačevati kazni, ki so jih nekateri v prepričanju o svoji nedotakljivosti kopičili brez posledic. Nato je vmes poseglo ustavno sodišče in zadržalo izvajanje pravno in ustavno vprašljivega 8. člena zakona – tistega dela, ki je uvedel »trdo roko« nad večkratnimi prekrškarji. Danes smo tam, kjer smo bili prej; po občutku mnogih smo celo na slabšem.

Na družbenih omrežjih se je zdaj pojavil poziv, naj se leto po Acovi smrti, v nedeljo ob 10. uri na kraju tragedije v Novem mestu zberemo in prižgemo svečke – v spomin na Aca in v opomin politiki, da stanje ni boljše ter da so potrebni konkretni in učinkoviti ukrepi. Aleševa smrt mora ostati trajen opomin, da varnost ni politična valuta, ampak temeljna pravica vsakega človeka. Če smo leto dni pozneje ostali pri ohlapnejših določbah in nespremenjenem strahu na ulicah, moramo odkrito priznati: kot družba in kot država nismo opravili izpita.

P. S.: Pred dnevi se je zaprl lokal Pri vodnjaku na novomeškem Glavnem trgu, kjer je delal Aco.