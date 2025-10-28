Kolumna Tanje Jakše Gazvoda: Naj Acova smrt ne bo zaman

Jeza zato, ker je bilo potrebno življenje nedolžnega človeka, da se je politika končno zganila, čeprav smo na tak scenarij dolgo opozarjali. Romska problematika je bila desetletja zanemarjena, a zadnja leta je ušla izpod nadzora. Zdajšnja oblast je svarila, ki so prihajala z jugovzhoda države, označila za manipulacije, s katerimi le spodbujamo sovraštvo, nas pa označila za nestrpneže. Ampak, veste, kaj? Še kako strpni smo! Strpni, čeprav jezni, smo do dvojnih meril in potrpežljivo prenašamo izsiljevanja, tatvine, grožnje, celo fizične napade.

Iz dneva v dan so dokazovali, da jim nihče nič ne more, da so nad zakonom.

Pred dvema tednoma se je večje število Dolenjcev odpravilo v državni zbor na sejo komisije za peticije. Osem ur so razlagali o problematiki, a pravega sogovornika niso imeli, saj so bili že drugič priča ignoranci in obstrukciji vladajočih, češ da je namen sej razpihovanje jeze, sovraštva, zavajanje javnosti in širjenje neresnic. Prav zaradi takšnega odnosa vladajočih do resnih opozoril ljudi so problematični Romi dobili še dodatnega zagona in iz dneva v dan dokazovali, da jim nihče nič ne more, da so nad zakonom.

Pred tednom dni je premier Golob zapisal, da je največji dosežek te vlade socialna država. Ampak prav ta dela družbi veliko škodo, saj delo, predvsem v manj plačanih poklicih, pri nas ni več cenjeno in že mladi Romi vedo, da se lahko leta, celo desetletja, preživljajo na račun države in da se delati ne splača. Seveda je prav, da pomagamo bolnim, ostarelim, nezaposljivim. A da prejemajo socialno pomoč močni, mladi in zdravi ljudje, in to kar v nedogled, to pa ne gre!

Ena smrt je bila dovolj! In tudi mi imamo dovolj dvojnih meril, dovolj opozarjanj, da si želimo živeti v varni državi. Dovolj imamo ignorance služb, ki bi morale ukrepati, pa že desetletja ne, čeprav je vsem znano, da so postala romska naselja leglo kriminala, kjer se prekupčujeta orožje in droga, kjer nekateri Romi izkoriščajo šibkejše znotraj lastnih vrst in jim pobirajo socialne transferje, kjer lahko gradijo na črno, pa jih nihče ustavi in še bi lahko naštevala. Dovolj je! In ena žrtev je bila dovolj, da se je država streznila. Novo mesto je vstalo. #vsismolahkoaco