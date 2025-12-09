  • Delo d.o.o.
KOMENTAR

Kolumna Tanje Jakše Gazvoda: Od Šutarja do Kavčiča – ko sistem odpove

V obeh primerih so nejasna pravila oziroma neizvajanje zakonodaje zahtevali svoj davek.
Simbolična fotografija. FOTO: RTV Slovenija
Simbolična fotografija. FOTO: RTV Slovenija
Tanja Jakše Gazvoda
 9. 12. 2025 | 22:25
2:25
A+A-

Dolenjska je v mesecu in pol postavila ogledalo slovenski družbi in državnemu sistemu. Na videz tako nepovezana dogodka – tragična smrt Aleša Šutarja in preskakovanje čakalnih vrst ortopeda Gregorja Kavčiča – sta pravzaprav srhljivo povezana, oba govorita o tem, kako ranljiv je človek v stiski. Oba primera s svojo sporočilnostjo zdaj premikata meje, saj je jasno, da sistem odpoveduje. Tako tisti, ki bi moral zagotavljati varnost, kot zdravstveni sistem, v katerem pacient ne ve več, ali v čakalni vrsti na obravnavo čaka zaradi res velikega števila bolnikov pred njim ali zaradi preračunljivosti nekaterih. Zaupanje je porušeno, posameznik pa tako ranljiv.

Ortoped Kavčič je zagotovo eden najboljših slovenskih ortopedov, a to, da je iz čakalne vrste v bolnišnici v operacijsko dvorano privatne klinike s koncesijo preusmerjal izbrane bolnike, tiste 'lažje', pri katerih ni pričakovati zapletov in ne bodo potrebovali intenzivne nege, je sporno. In kaže, da naše zdravstvo, ki že leta tone vse globlje, deluje netransparentno, brez nedvoumnih pravil o prepletanju javnega in zasebnega ter brez jasne slike, kako se porablja denar, ki se od davkoplačevalcev steka v zdravstveno blagajno. Če je res, da ZZZS plača enako tako za zahtevnejše kot enostavne operacije kolen oziroma kolkov, potem je že v osnovi nekaj zelo narobe in kliče po koreniti sistemski reformi ter premikih, ki smo jih bili v zadnjem mescu dni deležni tudi na področju varnosti.

Zanimivo, da je tako imenovani Šutarjev zakon, ki po mojem mnenju niti ni potreben, začel kazati rezultate, preden je stopil v veljavo. Tisti namreč, ki imajo v rokah škarje in platno pri kreiranju naše varnosti, so namreč že pred zakonskimi spremembami začeli uresničevati to, kar je bilo že zdavnaj zapisano v zakonodaji, le da se prej ni izvajalo. Dacarji, na primer, bi lahko že prej zasegli kak avto, preden bi si kršitelji nabrali za več deset tisoč evrov dolga državi; veliko manj bi bilo slabe volje, pa tudi varnost bi bila boljša.

V obeh primerih je žalostno, da so nejasna pravila oziroma neizvajanje zakonodaje zahtevali svoj davek – tako smrt Aleša Šutarja kot odstavitev ortopeda Kavčiča.

