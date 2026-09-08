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Kolumna Tanje Jakše Gazvoda: Oglasi na ukaz

Na srečo na daljincu še vedno deluje tipka za preklop na druge programe. Ali za izkop televizorja.
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
Tanja Jakše Gazvoda
 8. 9. 2026 | 22:25
2:38
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Že dober teden programi medijske hiše Pro Plus v prvih treh dneh po predvajanju ne omogočajo več največje prednosti časovnega zamika – preskakovanja oglasov. Ustvarjalce televizijskih vsebin je do neke mere mogoče razumeti, saj oglasi financirajo njihovo produkcijo. Prav tako so oglaševalci zagotovo opazili, da preskočene reklame ne dosežejo niti svojega namena.

A situacija je kljub temu absurdna. Operaterju plačujemo za funkcije 21. stoletja, hkrati pa smo doživeli časovni skok desetletje ali dve nazaj. Tipka za preskok je namreč na programih Pro Plusa nema, zato lahko zdaj le še mirno opazujemo tretji zaporedni oglas za detergent, ki odstrani najbolj trdovratne madeže, izvemo, kateri sirup proti kašlju je najboljši, ter kako učinkovita je krema za glivice na nohtih. Dobrodošla je seveda tudi akcijska ponudba mesa, ki je cenejše kot štruca kruha. In vse to v trenutku, ko želimo izvedeti le, kakšno bo jutri vreme.

Na srečo televizije ne gledam veliko. Zvečer pogledam poročila na treh ali štirih programih, občasno si ogledam kakšen film, za popoln odklop od ponorelega sveta pa mi prija pogledati kak resničnostni šov. A ta mesec je vse drugače. Poročila na komercialni televiziji, ki ne omogoča preskoka oglasov, pogledam le še do prvega oglasnega bloka. Tudi ogled kuharskega šova se je končal že pri prvih dveh oglasih – natančneje pri reklami za cvrtnik na vroč zrak in oglasu za mobilnega operaterja. In kako ironično: prav ta operater, ki mu vsak mesec plačujem naročnino in mu za dodatne funkcije, kakršna je bila tipka za preskok, doplačujem še nekaj evrov, me je pri tej isti funkciji pustil na cedilu. Seveda je izdajatelj vsebin Pro Plus to novost, ki je na spletnih omrežjih naletela na val ogorčenja, uvedel pri prav vseh ponudnikih TV-storitev.

Zdaj nam ostane le še nekaj možnosti. Lahko smo udobno zleknjeni na kavču in zavzeto srkamo ponudbo oglaševalcev. Ta čas lahko izkoristimo tudi za nujne osebne opravke, morda za obešanje perila ali hiter skok do hladilnika. Na srečo na daljincu še vedno deluje tipka za preklop na druge programe. Ali pa televizor enostavno ugasnemo in počnemo kaj bolj koristnega. Naš čas je namreč preveč dragocen, da bi ga zapravljali za čakanje na vsebino, ki smo jo že plačali.

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