Razlog: na delu so bili vlomilci, ki so razbili stekla in ukradli radio. To se je zgodilo le dve leti po slavnostnem odprtju, ki so se ga veselili tudi Romi, saj je bil vrtec pomemben prispevek k napredku njihovih otrok, k zaposlenima pa so po pomoč in nasvet ničkolikokrat prišli tudi odrasli.

Vrtec v tem naselju ima pestro in črno zgodovino. Pred dobrim desetletjem so ga uredili v delu naselja s hišno številko 35, a so ga večkrat razbili, čeprav so aktivnosti v njem dajale pozitivne rezultate. Občina je zato postavila novega v drugem delu naselja, kjer vse hiše nosijo številko 41. Tam je spet lepo zaživel. Vse do požiga. Zanj je bila kriva četverica mladoletnih Romov iz istega naselja. Lokalna oblast je sicer oklevala, ali naj postavi novega, a je prevladalo mnenje, da je vrtec nujen in v dobro otrok. Pred dobrima dvema letoma so tako v naselju dobili nov, še večji in lepo opremljen objekt. Marija, Petra in Tjaša so se srčno razdajale mladini. Zanje in za otroke zabojnik ni bil le stavba, temveč srce skupnosti, kjer so skupaj ustvarjali boljšo prihodnost za romske otroke in njihove družine.

Vrtca so se pred dvema letoma najbolj razveselili romski otroci. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

V občini izvemo, da se je varnostna problematika znova poslabšala v zadnjih dveh tednih, po odvzemu štirih romskih konj. Veterinarji so se za odvzem v spremstvu policije odločili zaradi ponavljajočih se kršitev zakonodaje o zaščiti živali in nevarnosti, da bi živali povzročile prometno nesrečo. Nečipirani konji se namreč ne le prosto pasejo po tujih njivah in travnikih, ampak zaidejo tudi na ceste. Očitno je odvzem prebudil željo po maščevanju, ki jo obsoja tudi večina Romov.

Občina Škocjan se je znova »okitila« z nezavidljivim nazivom občine z največ obsojenci.

Občina Škocjan, pod katero sodi omenjeno naselje, se je znova »okitila« z nezavidljivim nazivom občine z največ obsojenci. Statistični urad RS pri objavi teh podatkov sicer ne omenja Romov, a dejstvo je, da je v občini s približno 3500 prebivalci kar desetina Romov, v osnovni šoli pa jih je že petina. Če je bilo v Sloveniji lani na 1000 prebivalcev 2,5 obsojenih, jih je bilo v tej dolenjski občini kar 12,7. Iz »zmagovalne« občine prihaja tudi Rom, ki je pred dvema letoma vlomil v moj avto, pa za svoje dejanje ni bil obsojen. Zadeva se je očitno zalomila že v preiskavi, storilcu pa je to lepo sporočilo, da je nedotakljiv. Do kdaj še?