  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NA KOŽO

Kolumna Tanje Jakše Gazvoda: Tudi zdravstvo je bolno

Vlade se menjajo, realnost pa ostaja enaka oziroma je vse slabša: pacient še vedno čaka – in to vse dlje.
Vsekakor podpiram solidarnost, javni interes in dostopnost javnega zdravstva, a če v javnem zdravstvu ne bo zdravnikov, ki naj bi to izvajali, tej viziji ne bo mogoče slediti. FOTO: Guliver/Getty Images
Vsekakor podpiram solidarnost, javni interes in dostopnost javnega zdravstva, a če v javnem zdravstvu ne bo zdravnikov, ki naj bi to izvajali, tej viziji ne bo mogoče slediti. FOTO: Guliver/Getty Images
Tanja Jakše Gazvoda
 20. 1. 2026 | 22:25
A+A-

»Naročena sem bila na ultrazvok srca pod hitro. Namesto enega bom zdaj na preiskavo čakala dve leti, pa sama preiskava še ne pomeni zdravljenja,« mi je skoraj v joku potožila prijateljica, ki ima težave s srcem. In z grenkobo v glasu pripomnila, da ne ve, kdo je bolj bolan; ona ali naše zdravstvo. Ja, tudi naše zdravstvo, ki je postalo talec politike s kratkoročnimi vizijami, je bolno, in to kronično, simptomi pa boleči za vsakogar, ki čaka. Čeprav nas skušajo odločevalci prepričati, da so z mini popravki na dobri poti izboljšanja ter da se bo izboljšanje pokazalo s časom, je realnost drugačna. Kljub prilagajanju definicij dopustnega čakanja je čakajočih vse več, tisti, ki bi morali kaj spremeniti, pa krivdo elegantno valijo na druge; na zdravnike, na medicinske sestre, na staranje prebivalstva in seveda, kako priročno, na prejšnje vlade.

Če je to brezplačnost, je res draga iluzija!

Vlade se menjajo, realnost pa ostaja enaka oziroma je vse slabša: pacient še vedno čaka – in to vse dlje. In to tisti pacient, ki ga skušajo politiki prepričati s parolami o brezplačnem zdravstvu, ki da je edinstveno na svetu, zamolčijo pa dejstvo, da nam država vsak mesec od plač trga znaten delež za »brezplačno« zdravstvo, potem pa na vnaprej plačano zdravstveno storitev čakamo mesece ali leta. Če je to brezplačnost, je res draga iluzija! Najbolj kruto pa je, da ceno te politične preračunljivosti ne plačujejo oblastniki. Plačujejo jo bolniki. Tisti, ki so prisiljeni čakati. Tisti, ki si ne morejo privoščiti samoplačniških storitev. A predvsem zavoljo svojega zdravstvenega stanja ne bi smeli čakati.

Od zaposlenih v zdravstvu prihajajo opozorila, da je stanje resno, ampak da dna še nismo dosegli, pravzaprav se dna še niti ne vidi. Povojne generacije so številne, večina potrebuje zdravstvene storitve, ki pa se, tudi zaradi zdajšnjih ukrepov vlade, nehumano odmikajo v prihodnost. Kot pacientu mi je vseeno, ali storitev opravi zdravnik v javnem zdravstvu ali zdravnik v zasebni ambulanti s koncesijo. Če smo storitev plačali iz obveznega zavarovanja, je to javno zdravstvo, ki mora biti dostopno v razumljivih časovnih okvirih. Vsekakor podpiram solidarnost, javni interes in dostopnost javnega zdravstva, a če v javnem zdravstvu ne bo zdravnikov, ki naj bi to izvajali, tej viziji ne bo mogoče slediti.

Več iz teme

zdravstvojavno zdravstvočakalne vrstevladakolumna
ZADNJE NOVICE
22:45
Novice  |  Karikatura
KARIKATURA

Za bogataše

Samo za milijarderje ...
Marko Kočevar20. 1. 2026 | 22:45
22:25
Novice  |  Kolumne
NA KOŽO

Kolumna Tanje Jakše Gazvoda: Tudi zdravstvo je bolno

Vlade se menjajo, realnost pa ostaja enaka oziroma je vse slabša: pacient še vedno čaka – in to vse dlje.
Tanja Jakše Gazvoda20. 1. 2026 | 22:25
22:03
Lifestyle  |  Astro
ASTRO

Dva astrološka znaka, ki najpogosteje vztrajata v slabih zvezah: bojita se samote

Zanju so prazen dom, tišina v stanovanju in prazna polovica postelje hujši kot stalni prepiri ali popolna odtujenost.
20. 1. 2026 | 22:03
21:38
Bulvar  |  Tuji trači
IMA VELIKO TALENTOV

Konec za Meghan Markle, v tretje se ne bo vrnila

Za Netflix je posnela dve sezoni oddaje Z ljubeznijo, Meghan, odzivi pa so bili mešani.
20. 1. 2026 | 21:38
21:16
Bulvar  |  Domači trači
ALL STAR

Luka Dončić je zmagovalec po mnenju navijačev: ne boste verjeli, koliko glasov je prejel

Slovenski košarkarski zvezdnik je v letošnjem izboru za tekmo vseh zvezd prejel največ podpore v celotni ligi NBA.
Kaja Grozina20. 1. 2026 | 21:16
21:00
Bulvar  |  Suzy
SAMOZAVESTEN

Iznajdljivi Dejan Vunjak našel rešitev za moško nadlogo (Suzy)

Poglejte, kako si je zakril plešo.
20. 1. 2026 | 21:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Novice  |  Slovenija
DELOV POSLOVNI CENTER

Pred nami je prelomno leto 2026

Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
10. 1. 2026 | 05:00
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Se je Amerika odločila, da bo Kitajski odprla dostop?

Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
15. 1. 2026 | 15:08
Promo
Novice  |  Svet
INOVATIVNO

Koroška postaja središče razvoja

Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 14:40
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Logo
IZBRANO ZA VAS
Photo
Novice  |  Slovenija
DELOV POSLOVNI CENTER

Pred nami je prelomno leto 2026

Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
10. 1. 2026 | 05:00
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Se je Amerika odločila, da bo Kitajski odprla dostop?

Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
15. 1. 2026 | 15:08
Promo
Novice  |  Svet
INOVATIVNO

Koroška postaja središče razvoja

Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 14:40
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POLETJE

Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
Promo Slovenske novice19. 1. 2026 | 11:42
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMSKI FESTIVAL

Kaj se je dogajalo v zakulisju velike drame?

Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
12. 1. 2026 | 15:46
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
FIBROMIALGIJA

Kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
7. 1. 2025 | 10:03
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Se res lahko sami odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec?

Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
19. 1. 2026 | 09:48
Promo
Novice  |  Slovenija
KRATKOROČNO FINANCIRANJE

Ste končno upravičeni do pravočasnega financiranja?

Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
15. 1. 2026 | 08:13
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki